Madrid, la comunidad con más inmigrantes: son 1,18 millones, el 15% de la población y la mayoría son venezolanos

Se estima que entre el 10% y el 15% de la población extranjera en Madrid podría encontrarse en situación irregular, lo que supondría hasta 177.000 personas.

El número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Madrid supera los 540.000, un 7,9% más que en 2023, destacando sectores como hostelería, comercio y construcción.

Las principales nacionalidades de inmigrantes en Madrid son Venezuela, Colombia, Rumanía, Perú y Marruecos, concentrando estas cinco más del 45% del total.

Madrid cuenta con 1,18 millones de inmigrantes, que representan el 15,26% de su población, siendo la comunidad con mayor número de extranjeros en España.

La inmigración vuelve a estar en el centro del debate político y la Comunidad de Madrid es un mosaico de nacionalidades.

Tras el Gobierno de España haber pactado con Podemos una regularización extraordinaria de migrantes por medio de un Real Decreto, esta medida ha irrumpido con fuerza en la escena política y social.

Sin ir más lejos, el PP lo calificó de "cortina de humo" y, en este contexto, este mismo lunes, Vox Madrid ha exigido al Ministerio del Interior que se publiquen datos más detallados sobre el origen de las personas que cometen delitos, más allá de su nacionalidad; una reclamación que llevarán a la Asamblea en el Pleno de este jueves en forma de Proposición No de Ley.

Frente a este panorama, entender la dimensión real de la inmigración en Madrid es imprescindible. La población extranjera empadronada en la región supera ya el millón: 1.181.319 personas nacidas fuera de España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Lo que supone un 15,26% de la población total en la Comunidad de Madrid. Pero, ¿de dónde vienen? ¿Cuántos están trabajando y en qué sectores?

De Venezuela a Rumanía

Madrid es hogar de migrantes de todo el mundo, pero cinco países destacan por encima del resto. La colonia más numerosa es la venezolana, con 137.858 personas, que representan el 11,67% de la población extranjera en la región.

Le sigue muy de cerca Colombia, con 131.348 (11,12%). En tercer lugar se encuentra Rumanía, con 105.700 residentes (8,95%), un colectivo que ha mantenido una presencia estable a lo largo de las últimas dos décadas. Perú ocupa el cuarto lugar, con 96.678 personas (8,18%), y en quinto lugar está Marruecos, con 64.730 personas (5,48%).

Completan el top 10 de nacionalidades más representadas China (51.762), Honduras (43.015), Paraguay (35.386), Argentina (35.325) y Ecuador (35.104).

Estos diez países concentran más del 60% de la población extranjera en la región, pero la diversidad es enorme. En Madrid residen personas nacidas en 170 países diferentes, desde los 24.552 ucranianos, hasta los 1.754 turcos o los 1.674 japoneses. Incluso hay 108 personas procedentes de Estonia y 56 de Andorra, según el INE.

Cuántos trabajan: las afiliaciones suben

Otro dato crucial es cuántos extranjeros están trabajando. Según el Boletín de Afiliación a la Seguridad Social de la Comunidad de Madrid de septiembre de 2025, la afiliación media de personas extranjeras ha crecido un 7,9% respecto a 2023.

En total, hay 540.231 extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la región. Este crecimiento es notablemente superior al de la afiliación general (que ha crecido un 2,9% en el mismo periodo).

Lo interesante es que cinco países concentran el grueso de esas afiliaciones: Rumanía, Venezuela, Colombia, Italia y Perú. Estos cinco colectivos suman el 46,5% de todas las afiliaciones de extranjeros. Es decir, casi la mitad de los extranjeros que cotizan en la Seguridad Social madrileña proceden de uno de estos cinco países.

¿En qué sectores trabajan?

El mercado laboral extranjero en Madrid es diverso, pero hay patrones claros. Según el Boletín de Personas de Nacionalidad Extranjera en la Comunidad de Madrid, la mayoría de los inmigrantes trabajan en sectores como hostelería, construcción, servicios domésticos, comercio, mecánica y logística.

"En régimen general: hostelería (14,1%), comercio, reparación de vehículos de motor y motocicletas (13,7%), actividades administrativas y servicios auxiliares (13,5%) y construcción (10,3%), lo que representa un total de 51,5%", recoge el informe de septiembre de 2025.

Más extranjeros que en 2023

La inmigración en Madrid sigue creciendo. De 2023 a 2025, la población extranjera en la región ha aumentado un 7,9%. Este crecimiento es superior al de la media nacional, donde el incremento ha sido del 6,8%.

Esto refuerza a Madrid como una de las principales puertas de entrada y destino para la inmigración en España, junto con otras comunidades como Cataluña o la Comunidad Valenciana.

¿La inmigración irregular?

Uno de los puntos más difíciles de medir es la inmigración en situación irregular. No existen cifras oficiales exactas. Sin embargo, organizaciones especializadas y estudios académicos estiman que entre el 10% y el 15% de la población extranjera en Madrid podría encontrarse en situación irregular. Esto significa que podrían ser entre 118.000 y 177.000 personas, según cálculos de ONGs como PorCausa.

La situación irregular suele estar vinculada a personas que entraron con visados de corta duración y no los renovaron, o que están esperando regularizar su situación a través de procedimientos como el arraigo social, laboral, familiar o a través de la nueva regularización que se ha propuesto realizar el Gobierno de Pedro Sánchez.