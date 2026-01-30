Buscan a Pablo, el cacereño de 27 años desaparecido en la Sierra de Madrid: lo vieron hace 8 días en Moralzarzal

Las claves nuevo Generado con IA Pablo D. D., un joven de 27 años de Cáceres, lleva desaparecido desde el 23 de enero en Moralzarzal, Sierra de Madrid. La familia y las autoridades solicitan colaboración ciudadana para su localización; la última vez fue visto con un anorak amarillo de la marca The North Face. También se busca a Daniella G. M., menor de 17 años desaparecida en Colmenar Viejo, y a un hombre de 63 años desaparecido en Cenicientos, Madrid. En los dispositivos participan la Guardia Civil, servicios de emergencia, bomberos y agentes forestales, que mantienen activas las búsquedas en varias localidades madrileñas.

La familia del joven cacereño Pablo D. D. ha solicitado ayuda para su búsqueda, ya que lleva desaparecido desde el pasado 23 de enero en Moralzarzal (Madrid), donde fue visto por última vez.

Se trata de un hombre de 27 años, cuya desaparición se produjo el 23 de enero de 2026 en esta localidad de la Sierra de Madrid, sin que por el momento se tengan noticias sobre su paradero. La alerta se mantiene activa y se solicita la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda resultar relevante.

Según informan desde la web del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) el desaparecido mide aproximadamente 1,80 metros y pesa en torno a 80 kilos, tiene los ojos de color marrón y el pelo castaño, con calvicie parcial, y presenta una complexión física normal, según la descripción facilitada. La última vez que fue visto vestía un anorak de la marca The North Face de color amarillo, prenda que las autoridades consideran un elemento clave para su identificación en la vía pública.

En el dispositivo de búsqueda participan unidades de la Guardia Civil en coordinación con los servicios de emergencia de la zona, que continúan realizando gestiones en el entorno del desaparecido y revisando posibles rutas y lugares que pudiera haber frecuentado. Las autoridades recuerdan que cualquier persona que disponga de información puede contactar con el 062 de la Guardia Civil o con los teléfonos habituales de emergencias.

Otros desaparecidos en Madrid

A su vez, la Guardia Civil mantiene activo un operativo para la localización de una menor de 17 años desaparecida desde el 27 de enero en Colmenar Viejo (Madrid), donde fue vista por última vez.

Según la información difundida por el Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior, se trata de Daniella G. M., de 17 años, que desapareció el pasado 27 de enero de 2026 en el municipio madrileño, sin que por el momento se tenga constancia de su paradero. La alerta se ha activado a nivel regional y se pide la colaboración ciudadana para aportar cualquier pista que ayude a su localización.

La menor mide aproximadamente 1,55 metros y pesa unos 65 kilos, tiene los ojos de color azul y el pelo pelirrojo, liso y largo, y presenta una complexión corpulenta, según la descripción oficial facilitada por el CNDES. Estos rasgos físicos se han difundido a través de carteles y mensajes en redes sociales con el objetivo de facilitar su identificación en espacios públicos y medios de transporte.

En el dispositivo de búsqueda participan unidades de la Guardia Civil de la zona, que mantienen abiertas diferentes líneas de trabajo mientras continúan las gestiones en el entorno de la joven y en posibles puntos de tránsito dentro y fuera de Colmenar Viejo. Las autoridades recuerdan que cualquier persona que pueda aportar información sobre la menor puede contactar con el 062 de la Guardia Civil o con los teléfonos habituales de emergencias.

Por otro lado, la Guardia Civil ha informado de la puesta en marcha de otro operativo para la búsqueda de un hombre de 63 años desaparecido desde el jueves por la tarde, cuando salió de su domicilio para coger leña.

El desaparecido salió de su casa sobre las 17.30 horas del jueves y no volvió, y ya sobre las 00.30 horas la Benemérita recibió la primera denuncia sobre la posible desaparición. La búsqueda se centra en una zona de densa vegetación a las afueras de Cenicientos.

La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo en el que participan agentes de seguridad ciudadana de la Comandancia de Madrid, el Servicio de Montaña, el Servicio Cinológico y el Servicio Aéreo con apoyo de las unidades del 112 de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la Comunidad de Madrid participa en el dispositivo con efectivos del Cuerpo de Bomberos y Agentes Forestales, así como personal sanitario del SUMMA 112. También colaboran entidades de Protección Civil y la Policía Local de Cenicientos.