Alerta por la desaparición de José Antonio, el hombre de Cenicientos que salió a buscar leña y nunca regresó

José Antonio, el hombre de 63 años desaparecido en Cenicientos. Ayuntamiento de Cenicientos

La Guardia Civil ha informado durante la jornada de este viernes de la puesta en marcha de un operativo para la búsqueda José Antonio, un hombre de 63 años desaparecido desde el jueves por la tarde, cuando salió de su domicilio para coger leña.

Según informa el Ayuntamiento de Cenicientos, el desaparecido viste con camiseta térmica de color negro y vaqueros.

El desaparecido salió de su casa hacia las 17.30 horas del jueves y no volvió. A las 00.30 horas, la Benemérita recibió la primera denuncia de la desaparición.

Desaparecido un hombre de 63 años en Cenicientos.



Operativo de búsqueda dirigido por la @guardiacivil.



Dispositivo de la @ComunidadMadrid:



⦿ #BomberosCM

⦿ #AgentesForestalesCM

⦿ #SUMMA112



Participan también protecciones civiles y policía local. pic.twitter.com/ZVZWdkRJd3 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) January 30, 2026

Por este motivo, el Instituto Armado ha desplegado un dispositivo en el que participan agentes de seguridad ciudadana de la Comandancia de Madrid, el Servicio de Montaña, el Servicio Cinológico y el servicio Aéreo con apoyo de las unidades del 112 de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, la Comunidad participa en el rescate con efectivos del Cuerpo de Bomberos y Agentes Forestales, así como personal sanitario del Summa 112.

También colabora en esta búsqueda Protección Civil y la Policía Local de Cenicientos.

Para comunicar cualquier información que ayude a dar con el paradero de José Antonio u otros individuos desaparecidos, se ruega contactar con la Policía Nacional en el teléfono 091, la Guardia Civil en el teléfono 062 o directamente al teléfono de Emergencias 112. O a los teléfonos de la asociación: 649 952 1957 y 617 126 909.