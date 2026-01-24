La hazaña de Yiro, el madrileño que ha formado a 5 de los 10 últimos números 1 del PIR en su academia con 13 centros

Los nervios de muchos psicólogos madrileños están este fin de semana a flor de piel. Y no es para menos. Este sábado se celebra el examen PIR (Psicólogo Interno Residente) con 280 plazas a nivel nacional y 46 en la Comunidad de Madrid.

Un examen que requiere una preparación seria y rigurosa que, en muchas ocasiones, pone a prueba hasta la salud mental de los aspirantes.

Por eso, la preparación previa para encarar este examen, que puede durar años, es una de las claves de éxito. Y sobre eso el psiquiatra Kazuhiro Tajima Pozo, madrileño de ascendencia japonesa, tiene mucho que contar.

Él fue el que, en el año 2015, fundó APIR, una academia especializada en la preparación del citado examen. Solo el año pasado, 193 de sus alumnos lograron una de las 274 plazas que se ofertaban y 6 de ellos se colaron en el top 10.

Una academia con 13 sedes en la que se prepara a muchos de los psicólogos del futuro y se les prepara durante uno de los capítulos más importantes de su vida.

Pero, ¿Cómo creó Tajima un modelo de negocio para ayudar a los futuros psicólogos? Este médico y psiquiatra, padre de cuatro hijos, y al que todos llaman Yiro, recibe a Madrid Total en la sede de APIR, con alumnos concentrados en ordenadores y aulas repletas de estudiantes ultimando detalles de cara al examen.

"Siempre he ejercido como psiquiatra y de forma paralela he emprendido con negocios distintos. Empecé en 2013 con una aplicación tecnológica para tratar el déficit de atención en niños, en 2014 desarrollé incluso un marketplace de ropa de niños y fui uno de los pioneros en la telemedicina, es decir, atender a pacientes online cuando eso no se llevaba", explica.

Kazuhiro Tajima Pozo, el madrileño detrás de APIR. Alejandro Ernesto

Cuenta que, cuando preparaba el MIR (Médico Interno Residente), se dio cuenta de que sus compañeros que estudiaban psicología "utilizaban materiales muy obsoletos para preparar una oposición muy exigente".

De este modo, "en el año 2015" se le ocurre la idea "de fundar APIR" junto a sus socios "de AMIR", en la que se preparaban los opositores al examen de Médico Interno Residente.

"Lanzar APIR fue duro. Tuvimos que preparar manuales, presentaciones y clases desde cero. Y esto último es importante, ya que hablamos de clases de 5 o 6 horas. Todo eso requiere mucha preparación y fue complicado encontrar profesores. Por suerte, los que apostaron con nosotros desde el principio siguen aquí", detalla.

La consagración de APIR llegó en 2017, ya que ese año obtuvieron "a la número 1 del PIR": "Gracias a eso mucha gente nos conoció. Además, nosotros siempre hemos apoyado al colectivo de psicólogos clínicos en la reivindicación de que hay pocas plazas del PIR. Todo ello sumado a la necesidad de mejorar la salud mental a nivel general".

En total, APIR tiene "13 sedes" con presencia en casi todas las ciudades grandes de España, siendo sus tres grandes bastiones "Madrid, Sevilla y Barcelona".

Por tanto, ¿cuál es el secreto de que triunfe una idea como esta? "Tener un buen producto es fundamental, pero también saber venderlo. Creo que en APIR también ha habido una buena sintonía entre los alumnos y nosotros como academia. Siempre hemos tratado de escuchar a nuestros estudiantes para ver qué piden y poderlo implementar si es posible. Por eso, otro punto clave, y parte de ese secreto, es escuchar al alumno".

"El PIR no tiene nada que ver con otros exámenes. Este año hay 280 plazas y se presentan 4.100 personas. Es una ratio complicada y por eso somos realistas. Es difícil que en la primera convocatoria saques la plaza. Por eso, como academia, ofrecemos una preparación de dos años y también hablamos con nuestros alumnos de otras posibles salidas, como la oposición de psicología militar, cuyo temario está relacionado con el del PIR", explica.

La salud mental: una prioridad

Yiro explica que sus alumnos están acompañados "de un tutor" como sucede en casi cualquier oposición compleja: "Sin embargo, aquí es diferente. Acompaña a los alumnos de manera emocional, ya que muchos sienten mucha presión por diversos motivos, como por ejemplo no haber sacado plaza en una convocatoria".

"También hacemos talleres de mindfulness y, por suerte, se ha vencido mucho el tabú de ir a un especialista en salud mental. Ya que somos especialistas en eso, les brindamos ese servicio a nuestros alumnos y pueden acudir a un psicólogo clínico", cuenta el CEO de APIR.

En esta línea, Yiro es sincero y habla de "individualizar" cada situación. "Si esta oposición que es tan dura y tan compleja está mermando la salud mental, quizás sea buena idea dejarla por un tiempo o incluso dejarla de manera definitiva. Que escuchen esto de los labios de alguien que ha pasado por su misma experiencia, creo que es fundamental", explica.

Y sobre salud mental, dos palabras con cada vez más peso en la sociedad, Yiro profundiza en el peso que tienen en la sociedad: "Si algo bueno tuvo la pandemia, fue que derribó mucho el tabú a acudir a un especialista en salud mental. Después del Covid hubo un 'boom' de gente que manifestaba tener ansiedad o depresión".

"Aquellos meses tan duros del año 2020 yo estaba trabajando en el hospital y lo vi. Las vidas de muchas personas se pararon y, tras observarse, mucha gente comenzó a dormir peor o a sentir inseguridades. Ahí se vio que nadie está exento de tener problemas de salud mental", recuerda Yiro.

Pero también hubo una parte negativa. "El sistema de salud no estaba preparado para asumir la demanda tan grande de la sociedad de mejorar su salud mental. A la gente le gustaría consultar sus problemas con un psicólogo y no tener una lista de espera de un año", apunta.

Este psiquiatra cuenta que, en su opinión, "las enfermedades mentales incapacitantes" están en la actualidad "bien atendidas", ya que existen "diversas terapias, centros de día o medicinas" para recurrirlas.

"¿Pero qué pasa con toda la gente con ansiedad o depresión? El sistema actual no está preparado para asumir lo que la gente demanda. Y la solución es ofrecer más plazas de psicólogos y de psiquiatras. En algunas ocasiones, muchos casos se manejan desde atención primaria y no debería ser así", afirma Yiro.

Por eso, este psiquiatra madrileño cuenta que "se debe replantear el sistema" y "comprobar qué es lo que demanda la sociedad" en materia "de salud mental". De hecho, este 2026, el número de plazas del PIR ha aumentado "en seis plazas", un número que está "muy alejado de las cifras del MIR, que llega casi a las 10.000".

"Cada año se presenta más gente al PIR y en este sentido, cada vez tenemos más alumnos. Porque quieren ser psicólogos clínicos. En este sentido, esto es lo que demandan los aspirantes a este examen", explica el CEO de APIR.

El futuro de los opositores

Yiro explica que, en la actualidad, "la integración de la inteligencia artificial es fundamental": "Cómo estudiaban nuestros alumnos de 2015 y cómo estudian los de ahora no tiene nada que ver. En el móvil lo tienen todo. Hemos desarrollado una herramienta que es un chat con los manuales integrados y los alumnos le pueden preguntar lo que quieran".

En este sentido, Yiro cuenta que APIR quiere formar parte del llamado "lifelong learning" del alumno. Es decir, que su preparación incluya "su porfolio de programas de posgrado y sus variantes".

"A una persona que se está planteando opositar el PIR, le diría que es un camino bonito. Esto es algo que dicen mucho nuestros alumnos, y también lo dicen los que no han sacado plaza. Al final, ha sido una gran experiencia en la que han visto en contexto global lo que es la salud mental", explica Yiro.

- ¿Entonces cuál es tu mensaje final para los futuros opositores?

- A los que hacen el examen, que persigan su sueño. Y a los que se lo estén pensando, que no pierden nada por probar una experiencia tan bonita.