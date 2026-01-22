'Geni', la vecina de Alpedrete fallecida en el accidente de Adamuz: se acababa de jubilar y volvía tras ver a su hija en Tarifa

Las claves nuevo Generado con IA María Eugenia Gallego, conocida como 'Geni' en Alpedrete, falleció en el accidente ferroviario de Adamuz tras regresar de visitar a su hija en Tarifa. Geni había estado casi un año jubilada tras regentar durante toda su vida el supermercado Maxcoop en Alpedrete, Madrid. El accidente del tren Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid, dejó un total de 45 víctimas, cifra confirmada tras el hallazgo de los dos últimos cuerpos. Más de 400 efectivos trabajan en la zona del siniestro para recuperar cuerpos y retirar los vagones, apoyados por equipos de criminalística y tecnología avanzada.

María Eugenia Gallego llevaba casi un año jubilada después de pasar toda una vida regentando el supermercado Maxcoop en Alpedrete (Madrid). Ahora, le tocaba disfrutar, en mayúsculas. Sin embargo, el pasado domingo, cuando volvía de pasar un fin de semana junto a su hija en Tarifa, murió al ir a bordo del vagón 8 del Iryo que descarriló en Adamuz. Se convirtió en una de las 45 víctimas del accidente ferroviario que ha cortado el aliento a todo el país.

Desde el primer momento, su familia intentó localizarla tras llamarla reiteradamente por teléfono y no localizarla. Y, sobre todo, tras comprobar que no estaba entre las personas evacuadas en los autobuses que llegaron a la estación de Atocha ni entre las personas que figuraban en los registros de los hospitales.

No obstante, durante varios días, sus familiares y allegados trataron de dar con ella difundiendo su imagen a través de las redes sociales. Sin embargo, el pasado martes se confirmó lo que todos callaban pero todos intuían que podía ocurrir: María Eugenia Gallego -a la que en Alpedrete conocían como Geni- estaba entre las fallecidas en el trágico accidente ferroviario.

Ella era una de las pasajreas el vagón 8 del tren 6189 del tren Iryo que salió de la estación Mará Zambrano de Málaga a las 18:40 con destino a Madrid. En concreto, estaba sentada en el asiento 13-B, en el último convoy, que descarriló a las 19:45 horras del 19 de enero tras colisionar con el Alvia.

Los dos últimos cuerpos

Este jueves, el operativo de emergencia desplegado en Adamuz, ha hallado los dos últimos cuerpos del accidente ferroviario. En concreto, han sido encontrados en el fondo del talud debajo de los vagones 1 y 2 de Alvia, que cayeron por un terraplén de cuatro metros.

Así, se ha confirmado que el número de víctimas asciende a 45, número que coincide con las denuncias presentadas por desapariciones de familiares ante la Guardia Civil.

De estos 45, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado a 43 personas a través de huellas dactilares y muestras de ADN.

En total, en la zona están trabajando más de 400 efectivos para continuar acondicionando el terreno y culminar con la retirada de los vagones siniestrados.

En la zona han trabajado agentes especializados del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de Criminalística, con apoyo de guías caninos y de otros medios técnicos como drones con el sistema de infografía forense 3D.