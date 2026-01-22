Carlos Matallana, el 'business man' de la empresa de jets privados que ya está en Madrid: "Por 800 € viajan 6 ejecutivos"

Con oficinas en Ginebra, Londres, París, Dubai, Zúrich, Riga o Mónaco, LunaJets, la empresa líder del mercado europeo en servicios chárter de jets privados fundada por Eymeric Segard se instaló en Madrid hace unos meses al ver que la demanda de estos servicios se disparaba en nuestro país.

De hecho, según los datos sobre la aviación ejecutiva en Europa ofrecidos por la European Business Aviation Association, en 2026 el número de vuelos aumentará en torno a un 5%. En línea con ello, LunaJets prevé una facturación global que rondará los 180 millones de dólares, y estima operar alrededor de 13.000 vuelos.

Al frente de este fenómeno en Madrid está Carlos Matallana, el business man encargado en haber normalizado entre la élite en el último año el viajar en avión privado.

"Si mi vecino de rellano vuela en jet y no tiene mejor trabajo que yo ni mejor empresa que yo, ¿por qué no voy a poder?". Es la gran pregunta que ha conseguido despertar entre los vecinos del barrio de Salamanca la empresa de aviones privados, que decidió instalarse en ese barrio, donde se encuentra uno de los perfiles que más los solicita: "La clientela latinoamericana".

Junto a la calle Velázquez, casi esquina con Alcalá, llevan a cabo ese proceso de "evangelización" de la población local, ya que la latinoamericana que reside en Madrid sí que lo tiene normalizado.

"El hecho de que los españoles estemos empezando a relacionarnos mucho con latinos que se han mudado a Madrid o que mueven sus empresas a la capital, hace que lo estén viendo como algo más normal", contaba a EL ESPAÑOL durante sus inicios en la capital Carlos Matallana, responsable de LunaJets España.

Dirigido a una clase media-alta, este bróker, que ha experimentado el mayor crecimiento en el sector en sus 17 años de vida, llegó a Madrid con la misión de normalizar la aviación ejecutiva, sumando otro servicio de lujo a la capital. A su vez, cuentan con clientes del mundo de la industria del entretenimiento, del deporte y de la política, que priorizan la intimidad y discreción.

Carlos Matallana de LunaJets. LunaJets

"En España hay un montón de gente que puede permitirse perfectamente volar ocasionalmente en aviación ejecutiva y que no sabe que puede permitírselo porque les parece tan de otro planeta que ni se preocupan en pedir precio, y cuando lo piden, alucinan porque es mucho más económico de lo que pensaban", asegura Matallana.

De esta manera, su misión es gestionar vuelos en avión privado con la tripulación correcta para que puedan llevar a cabo su vuelo. "Tú nos llamas, nos dices dónde quieres ir y nosotros te lo conseguimos. La particularidad nuestra es que no tenemos flota. Somos intermediarios y chequeamos entre más de 4.500 aviones de particulares (lo más común) y compañías de todo el mundo", informan desde LunaJets, que resalta que no cuentan con ningún fondo de inversión detrás: "Nos permite ser independientes y ofrecer lo mejor. No tenemos que ofrecer aviones de una flota de la que somos accionistas", ejemplifica Matallana.

Venden tiempo, no caviar

El perfil de cliente de los jets privados es esencialmente alguien que compra tiempo. Uno de los récords de su oficina en Madrid fue la de gestionar un vuelo en solo 45 minutos desde la llamada del cliente hasta el despegue del jet privado. La media se sitúa en dos horas.

"El tiempo medio en que un cliente mío despega el culo del coche en la entrada de la terminal de aviación de vuelos privados y lo posa en el asiento del avión son 7 minutos", garantiza el directivo de la empresa de jets privados, que también busca el aeródromo, helipuerto y aeropuerto más cercano del destino. Por eso dicen que venden tiempo, no caviar.

Precios

El precio para viajar en un jet privado puede sorprender. "Puedes una mañana mandar de Vigo a Murcia a seis ejecutivos por 800 o 900 euros por persona y están de vuelta para comer. Es magia pura y no tienes que pagar hotel, desayuno...", pone de ejemplo Matallana.

Pero advierte de que también hay chollos: "Por 400 euros por persona puedes volar". Sin ir más lejos, la pasada semana gestionó un vuelo Sevilla-Madrid por 1.900 euros, pagando los cuatro pasajeros 475 euros por persona; aunque la media ronda los 800 euros.

Los viajes corporativos representan el 65% y los de ocio, con un 35%, que tienen lugar esencialmente en periodos vacacionales. Mallorca y Menorca son los destinos estrella.

De hecho, tienen una gran cantidad de ejecutivos que deciden volar durante todo el año en clase Turista para luego: "El viajecito de julio en el que nos vamos con los abuelos me gasto 6.000 euros y volamos siete u ocho miembros de la familia sin límite de equipaje, saliendo a la hora a la que queremos, nos dan de comer a bordo, podemos llevar al perro suelto en la cabina...", afirma el director de la oficina de Madrid. También hay gente que decide usarlo para mudanzas al no haber límite de equipaje a bordo.

Otra cosa es que quieras hacer 'como en las películas'. "Si quieres coger un trasatlántico con jacuzzi, dormitorio, fiesta a bordo, champán y caviar... Se puede hacer, pero no baja de 150.000 o 200.000 euros", puntualiza Carlos Matallana, el encargado de haber asentado el servicio de LunaJets en Madrid.