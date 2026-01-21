Hartley dirige el mejor colegio del mundo, ya en Madrid: con "apuntes y exámenes a mano" y acceso a "universidades de élite"

Es una de las noticias más importantes en el sector educativo y para la Comunidad de Madrid. El Brighton College, uno de los colegios más prestigiosos del Reino Unido y del mundo, abrirá un centro en la capital.

Será en septiembre de 2027 cuando el Brighton College abra sus puertas y lo hará en Aravaca, uno de los barrios con una renta media por hogar que supone casi el doble que la media provincial.

La apertura de este centro permitirá a niños y niñas de Madrid entre 3 y 18 años acceder a una educación de referencia mundial y premiada como una de las mejores del mundo en numerosas ocasiones.

El elegido para capitanear el Brighton College madrileño será George Hartley, que ha dirigido colegios de primer nivel en el Reino Unido durante 16 años.

Hartley recibe a Madrid Total en un co-working del centro de Madrid para hablar del modelo educativo, de alumnado y de profesorado que tendrá el colegio y por qué han elegido la capital.

"Tras llevar a cabo un estudio, Madrid, junto a Roma y Lisboa, nos pareció una de las ciudades ideales para abrir un Brighton College. Además, muchas familias británicas viven en Madrid y, en la actualidad, en esta ciudad hay una alta demanda de colegios internacionales, también por parte de familias españolas que se decantan por un modelo educativo como el nuestro", cuenta George Hartley.

Pero lo cierto es que Madrid ya tiene muchos colegios internacionales. ¿Por qué es especial Brighton College? "Una de las mayores fortalezas de este centro, y que queremos replicar en Madrid, es sin duda su excelencia académica. Ese es sin duda uno de los motivos por los que nos eligen muchas familias".

George Hartley, el futuro director del Brighton College de Madrid. Sara Fernández

Por otro lado, Hartley destaca "la curiosidad intelectual" como uno de los tres pilares sobre los que destaca el modelo educativo de Brighton College.

"Queremos combinar la curiosidad intelectual en las áreas en las que estén interesados nuestros alumnos. De este modo, su paso por el centro será enriquecedor y eso les hará ser personas amables y que tengan confianza, que son el segundo y el tercer pilar del Brighton College", detalla el futuro director de este colegio.

Por eso, y según cuenta George Hartley, el modelo educativo que encontrarán los padres será "prácticamente igual" al que se desarrolla en el Reino Unido.

"No queremos que nuestros alumnos sean versiones de otros, sino que sean su mejor versión", cuenta el futuro director sobre el perfil de alumno que quieren que se gradúe del futuro Brighton College.

Procesos "selectivos"

El Independent Schools Council Census 2025 reveló un fuerte aumento en el número de familias de Italia y España que abandonaron Inglaterra por motivos fiscales tras los últimos cambios regulatorios, algunos producidos por el Brexit.

También que cerca de medio millón de ciudadanos británicos se trasladan al extranjero cada año, de los cuales alrededor del 40% lo hacen a Europa, según los datos que maneja Independent Schools Council.

"Los británicos que viven en Madrid siguen teniendo una fuerte conexión con su país y quieren una educación de alta calidad para sus hijos. Sabemos que en esta ciudad ya hay muy buenas escuelas, pero el Brighton College es una escuela de calidad superpremium que muchas de esas familias buscan", apunta George Hartley.

Una escuela de referencia que conserva los valores que la hicieron famosa, ya que, según cuenta el futuro director, la excelencia se consigue con una buena "docencia y aprendizaje" y la tecnología y los ordenadores "lo complementan".

De hecho, George Hartley avisa de que habrá mano dura con los móviles: "Hasta los 16 años estarán prohibidos en las aulas y animamos a los padres a que no fomenten el uso de smartphones y redes sociales hasta que tengan una edad".

"Aunque nuestros jóvenes sean lo que conocemos como 'nativos digitales', debemos enseñarles a usar la tecnología y las redes sociales de manera responsable. De hecho, nuestros alumnos harán exámenes y tomarán apuntes a mano", cuenta George Hartley.

Y sobre el perfil de los estudiantes, el futuro director anuncia que serán "selectivos" a la hora de elegirlos: "Habrá evaluaciones de ingreso para entrar, como sucede en el Brighton College de Sussex".

Sobre los estudiantes que cursarán sus estudios en el Brighton College, Hartley afirma que deben "compartir la filosofía del centro", pero matiza que tienen "la mente abierta" a la hora de conocer a sus futuros alumnos.

"El nivel de inglés será fundamental para entrar. Pero lo que realmente buscamos es alumnos que puedan sacar partido a la experiencia que ofrece un centro como el Brighton College, ya que nuestro programa es exigente, pero al mismo tiempo esperamos poder apoyar a nuestros estudiantes", explica.

Y por eso, las clases no serán excesivamente grandes: "En bachillerato el máximo de alumnos será de 24 o 25 alumnos y por debajo el máximo será de unos 18".

Profesores del Reino Unido

¿Y los profesores? "Serán profesores formados en Gran Bretaña. Queremos un gran equipo. De hecho, en LinkedIn ya he recibido unas 20 solicitudes de profesores interesados en formar parte del futuro colegio y eso que aún no hemos comenzado a hacer las entrevistas".

"El Brighton College tiene muchos profesores que estarían encantados de formar parte del equipo de Madrid y, por otro lado, muchos profesores que viven en el Reino Unido les gustaría mudarse a una ciudad como esta para trabajar", cuenta.

Sobre el precio del centro madrileño, George Hartley no da una cifra concreta, pero apunta a que "se tendrá muy en cuenta el mercado local para ajustar cada tarifa, no serán las mismas de Sussex".

Y sobre posibles becas: "Todavía lo estamos planeando. Pero creo que tendremos un sistema en el que algunos alumnos paguen tasas en función de sus necesidades financieras. Por ejemplo, una persona brillante que venga de un entorno menos favorecido podría obtener ayuda para cursar sus estudios. No son becas, que se le suelen dar a la gente que es muy buena en algún área".

Sobre el dinero y los costes de la escuela, George Hartley afirma que, al final, lo importante es "lograr la mejor relación calidad-precio" y en ese sentido, "el Brighton College cumplirá".

Sobre el éxito de un proyecto tan ambicioso, el futuro director de este colegio de élite informa de que se verá "en la calidad de sus profesores, en el nivel de interés de las familias" y sobre todo "en las salidas universitarias del alumnado".

"Algo en lo que destaca nuestro centro es sin duda que nuestros alumnos terminan en las mejores universidades del mundo. No solo en el Reino Unido, sino también en Estados Unidos o Francia. Por eso, creo que ver dónde terminarán los alumnos que pasen por nuestro colegio será la mejor manera de medir el éxito", apunta.

Por eso, Hartley dice sentirse "entusiasmado" de comenzar "esta nueva aventura" en Madrid. "La marca Brighton College es muy potente y es un honor estar vinculado. Arrancar un nuevo colegio de cero, con todos sus elementos, es un verdadero regalo. Y para terminar, mi mujer y yo amamos Madrid. Vinimos aquí hace 27 años en nuestro primer aniversario de bodas y nos prometimos que si había una pequeña oportunidad de vivir aquí, lo haríamos. Y aquí estamos", apostilla.