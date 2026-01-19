El recortador Jonathan Estébanez, 'El Peta', grave tras ser corneado durante unos festejos en San Sebastián de los Reyes

Las claves nuevo Generado con IA Jonathan Estébanez, conocido como 'El Peta', sufrió una grave cornada durante unos festejos en San Sebastián de los Reyes. El recortador argandeño fue atendido de urgencia por el doctor Olmeda, quien logró detener la fuerte hemorragia provocada por la cogida. Tras el incidente, Estébanez fue trasladado al Hospital La Paz, donde, gracias a la rápida intervención médica, ya no se teme por su vida. El accidente ocurrió cuando intentaba hacer un quiebro de rodillas y provocó la suspensión temporal de los festejos taurinos.

El recortador argandeño Jonathan Estébanez, más conocido como 'El Peta', sufrió una fuerte cogida durante la tarde de este domingo en San Sebastián de los Reyes mientras realizaba la primera suerte.

Según informan a Madrid Total fuentes del Ayuntamiento de la citada localidad, en cuanto se produjo la cogida, el equipo médico del recinto auxilió a Estébanez y se detuvieron los festejos.

Según informa Telemadrid, 'El Peta', perdió mucha sangre y fue atendido en un primer momento por el prestigioso doctor Olmeda.

Este le atendió en la Enfermería y logró detener la fuerte hemorragia que le había provocado la embestida.

Poco después, según confirman desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, el herido fue trasladado al Hospital La Paz.

Dichas fuentes informan de que, en principio, ya no se teme por su vida, pero afirman que se trató de una cogida muy violenta y que fue clave la rápida intervención de los servicios médicos para evitar que perdiera mucha más sangre.

Estébanez, muy conocido en el mundo taurino, fue corneado tras ser alcanzado por el primer toro cuando intentaba hacer un quiebro de rodillas.

Tras la cogida, se suspendieron los festejos, ya que, por protocolo, no podían continuar sin la presencia del servicio médico, que se encontraba atendiendo a Estébanez.

Alberto Escrivano, alcalde de Arganda, ha escrito en su cuenta de X, antes Twitter, que "Arganda del Rey entera está contigo": "te recuperarás como siempre y seguirás dando una lección cada día que pises las plazas de toda España".

Diversas cuentas vinculadas al mundo de los toros también han mostrado su consternación ante lo sucedido y le desean a Jonathan Estébanez una pronta recuperación de sus lesiones.