Javier, el mecánico madrileño que avisa de los fallos de algunas balizas V16 ya compradas: "Te pueden multar"

La baliza V-16 se ha convertido en un dispositivo de seguridad obligatorio por la Dirección General de Tráfico, por ello, muchas personas están buscando obtenerla al mejor precio.

Javier, propietario del taller Madrid Audio ubicado en Las Rozas de Madrid, advierte en su cuenta de TikTok sobre los peligros que conlleva adquirir una baliza V-16 sin homologación. "No todas las balizas cumplen con la homologación que exige la DGT".

Por ello, es necesario que la baliza que se adquiera esté perfectamente homologada y certificada por la DGT. Javier, además, alerta: "estamos hablando de seguridad y una obligación legal".

Una irresponsabilidad vial

La obtención de una baliza V-16 sin homologación ni certificación puede acarrear las mismas consecuencias que si no dispones de la propia luz de emergencia.

Hay veces que lo barato sale caro y el hecho de adquirir una baliza más económica que no cumpla con la reglamentación puede tener consecuencias inesperadas.

Es por este tema por el que Javier, mecánico y creador en TikTok, ha decidido lanzar esa alerta. "Si adquieres una baliza barata sin certificación, te pueden multar igualmente por no estar homologada".

Las multas por no tener la baliza pueden ascender hasta los 80 euros. No obstante, la DGT ha anunciado que, por el momento, no multará a los conductores que no la tengan en sus vehículos.

Pese a ello, la posible multa por la ausencia de homologación o certificación no es el único problema que puede haber con estos dispositivos.

Javier, también, ha querido advertir que las balizas V-16 sin homologación ni certificación por la DGT tienen un mayor riesgo de no funcionar adecuadamente. "Lo peor es que cuando la necesites y la vayas a utilizar no funcione o la tarjeta no comunique con la DGT".

La implantación de las balizas V-16 responden a la sustitución de los anteriores triángulos de emergencia por el peligro de arrollamiento que suponían a la hora de instalarlos una vez se ha producido una avería o accidente.

Las cifras oficiales han situado entre 20 y 25 las personas que han fallecido anualmente por atropellamiento a la hora de poner el dispositivo de seguridad.

Desde su cuenta de TikTok, Javier, ha querido lanzar un mensaje en apoyo a las balizas: "lo importante en carretera es que te vean y que cumplas con la normativa".