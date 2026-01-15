Giro radical del tiempo en Madrid: vuelven las fuertes nevadas y las temperaturas se desploman hasta los 0 grados

Las claves nuevo Generado con IA Madrid experimenta un brusco cambio de tiempo, con el regreso de fuertes nevadas y temperaturas que descienden hasta los 0 grados en varios puntos de la región. Las nieblas densas han cubierto la ciudad, dando paso a lluvias y posibles nevadas, especialmente en la sierra y zonas elevadas del entorno madrileño. La llegada de una borrasca atlántica y aire frío polar provoca el descenso de la cota de nieve, que podría situarse por debajo de los 1.000 metros durante el fin de semana. El ambiente se mantendrá invernal y gélido, con mínimas de entre 0 y 6 grados, y se esperan complicaciones por acumulación de nieve en áreas montañosas.

El mes de enero no da tregua a Madrid. Y es que el año 2026 se está caracterizando por ser uno de los más fríos en las últimas décadas. Temperaturas bajo cero de manera constante y precipitaciones en todas sus formas. Desde nevadas hasta lluvias, pasando por las típicas heladas y nieblas matinales con las que la capital y la mayoría de la región suelen amanecer cada día.

Una situación que parecía haber dado una pequeña tregua, con temperaturas más o menos agradables, con mínimas por encima de valores negativos y con máximas que se acercaban a los 12 y 15 grados. Sin embargo, la situación ha dado un giro de 180 grados, devolviendo a la capital un frente de mal tiempo que hace presagiar un nuevo fin de semana repleto de frío y de dificultades.

No obstante, lo que nadie esperaba ya a estas alturas es que regresara la nieve, la cual volverá a visitar la región en ciertos puntos, sobre todo de la sierra, dejando un clima gélido y un panorama de lo más invernal. Como si fuera el regreso de unas Navidades que no se marchan, pintando las cumbres de blanco y amenazando a muchos municipios con una bajada súbita de la cota de nieve.

Ya desde las primeras horas de este jueves se ha podido ver la tónica que espera de cara al fin de semana y es que las nieblas se han apoderado por completo de la ciudad de Madrid. Rara era la calle en la que había algo de visibilidad y es que las brumas se han condensado entre los edificios y sobre los diferentes elementos urbanos.

Sin embargo, estas nieblas van a ir dejando paso poco a poco a las precipitaciones durante los próximos días. Por un lado, lluvias, como se espera durante la parte central del jueves. Pero también nevadas, ya que en las próximas horas, especialistas como la AEMET o Meteored no descartan que los copos vuelvan a aparecer cerca de la capital.

¿Qué tiempo va a hacer en Madrid?

Buena parte de las previsiones parecen claras. Frío, niebla y precipitaciones. En unos casos en forma de lluvia, pero en otros de nevadas. Y es que este giro radical en la climatología va a volver a pintar de blanco parte del entorno madrileño cuando el sol empezaba a hacerse hueco.

Los análisis de los expertos de Meteored señalan la profundización de una borrasca muy activa en el Atlántico Norte y una configuración atmosférica que favorece la llegada de aire frío de origen polar marítimo, húmedo e inestable.

Esta situación es la que traerá un descenso acusado de las temperaturas. Por ejemplo, en puntos como Alcalá o Aranjuez caerán hasta los 0 grados este mismo jueves. En Collado Villalba se quedarán en solo 1º. El viernes, los mercurios serán algo más generosos, ya que salvo Collado Villalba, de nuevo el punto más frío de la Comunidad, en el resto permanecerán entre los 4 y los 6 grados de mínima.

Este frío hará que la cota de nieve descienda de manera abrupta, bajando también la sensación térmica. Todo responsabilidad de este sistema de bajas presiones llegado desde Groenlandia que presenta un gran recorrido y una elevada energía, factores que potencian su influencia aguas abajo. Para colmo, la presencia de un anticiclón robusto y persistente al este de Europa actuará como un bloqueo atmosférico.

El aire frío y húmedo irá envolviendo a España, y especialmente zonas del centro peninsular como Madrid, dejando el paso de frentes, vaguadas y posibles borrascas secundarias. Además, el Sistema Central actuará como una de las zonas más favorecidas para las nevadas.

Tras las nieblas de esta mañana, las lluvias podrían aparecer en la parte central del día, acentuándose según vayan pasando las horas, las cuales también harán que la cota de nieve descienda progresivamente. En cuanto el aire frío ascienda a capas medias, esta caerá súbitamente. Los 1.200 metros de altitud podrían ser un punto de partida a partir del cual comenzarán a bajar.

Después, el paso del jueves al viernes estará marcado por la paulatina retirada del frente, descendiendo las precipitaciones. Aunque en zonas montañosas la nieve seguirá acumulándose gracias al aire frío. De hecho, la cota de nieve podría partir en los 1.000 metros de altitud. Por lo que el ambiente será totalmente invernal y gélido en la Comunidad de Madrid.

Ya en la segunda mitad del día, la entrada de una nueva vaguada y del seno de la masa de aire aún más fría complicará la situación, dejando un fin de semana helador y una cota de nieve que seguirá cayendo de los 800 metros. Por ello, se espera una aproximación al fin de semana realmente fría y en la que la nieve volverá a ser protagonista.