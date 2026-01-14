Vale acogió a la amiga que acabó okupándole su propia casa con sus 5 hijos: “Decía que era víctima de malos tratos”

Las claves nuevo Generado con IA Vale acogió en su casa a una amiga y a sus cinco hijos, que posteriormente se negaron a abandonar la vivienda. La situación se agravó con amenazas, agresiones físicas y el temor de Vale por su seguridad, incluso tras denunciar los hechos. La amiga, inicialmente acogida por ser supuesta víctima de malos tratos, alega haber pagado alquiler y busca ahora ayuda de una trabajadora social. Vale afronta problemas económicos por el enganche ilegal de luz, que le ha supuesto una multa de 1.400 euros.

Vale decidió acoger en su casa el 7 de junio de 2025 a una amiga que, en teoría, era “víctima de malos tratos”. Ocho meses después, no ha conseguido que se vaya. Su ‘amiga’ ha ‘okupado’ su propia casa con sus cinco hijos.

Esta vecina de Entrevías, que además está embarazada de siete meses, no sabe qué hacer: vive dentro de su casa recluida en una habitación con cerradura por miedo a que le hagan daño. “Me han amenazado varias veces y yo lo he denunciado. He sido víctima de agresiones de su marido y su hijo’”, cuenta Vale a Telemadrid.

“Ella decía que era víctima de malos tratos y me pidió estar aquí un mes en mi casa”, prosigue contando Vale. Y, en principio, se iba a quedar como máximo dos meses, el tiempo que necesitaba para recibir una herencia procedente de Ecuador y alquilar otra casa.

“Al principio vino ella con sus tres hijos y, como yo trabajaba en un supermercado, trajo a sus otros dos hijos”. Ahora, viven todos de okupas y no están dispuestos a dejar la vivienda bajo ningún concepto.



Vale teme incluso que acaben con su vida. “Ellos incluso han dejado abierto el gas de mi cocina para que se salga, sin darse cuenta de que el daño no sólo me lo van a hacer a mí”, explica.

La mujer ya ha solicitado el desahucio para la que fue su amiga, pero la situación sigue estancada. “Cuando trajo a sus otros dos hijos me hizo un Bizum para colaborar en los gastos. Ahora dice que ese pago era del alquiler”, explica.

Vale quiso ser solidaria y la acogió ante la desesperación que vio en su amiga. “Mi mente decía que entre mujeres nos tenemos que apoyar y, claro, ella me dijo que era víctima de malos tratos. Pero sigue manteniendo la relación con su marido, viene al portal a estar con ella y me ha agredido”.

Pero al problema de la okupación se le suma el de los impagos: tras un corte de luz por impagos, los okupas se engancharon ilegalmente al suministro y Vale está pagando una multa de 1.400 euros de forma fraccionada.

La okupa, llamada Yadira, lo niega todo y dice que empezó pagándole el alquiler a Vale y que no es cierto que no se quiera ir. “Estoy buscando con una trabajadora social para dejar la casa”, se defiende.