Muere un motorista tras chocar contra un turismo en San Fernando de Henares al intentar adelantar a otro coche

Lugar en el que ha tenido el accidente en la carretera M-206. 112 Comunidad de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA Un motorista de 47 años ha fallecido en San Fernando de Henares tras chocar frontalmente con un turismo en la M-206. El accidente ocurrió a las 20:30 horas cuando la víctima perdió el control de la moto al intentar adelantar a otro vehículo. Sanitarios y testigos intentaron reanimar al motorista, pero presentaba lesiones incompatibles con la vida. La Guardia Civil está investigando las causas del accidente.

Un motorista ha fallecido este martes en San Fernando de Henares (Madrid) tras chocar frontalmente con un turismo en el kilómetro 15 de la M-206.

Sanitarios del SUMMA112 han confirmado el fallecimiento del motorista, un varón de 47 años que presentaba "lesiones incompatibles con la vida", después de que un médico y una enfermera que presenciaron el accidente le realizaran maniobras de reanimación, según informa Europa Press.

El accidente, que está siendo investigado por la Guardia Civil, ha tenido lugar este martes a las 20.30 horas, cuando la víctima impactó contra un turismo tras perder el control de la moto que conducía al intentar adelantar a un vehículo.

Accidente entre moto y turismo en la M-206 km 15,2.



📍 San Fernando de Henares.



El motorista fallece al impactar frontalmente contra un turismo.



Testigos del accidente inician #RCP.



A su llegada, el equipo del #SUMMA112 confirma el fallecimiento.



Investiga @guardiacivil. pic.twitter.com/PJKA7ZLmoX — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) January 13, 2026

La Guardia Civil investiga el suceso.