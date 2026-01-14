Alerta entre los hosteleros de Madrid tras el incendio en el restaurante de moda Fanático provocado por una bengala

Las claves nuevo Generado con IA Un incendio provocado por una bengala en el restaurante Fanático de Madrid ha desatado preocupación entre los hosteleros de la ciudad. El incidente ocurrió con el local lleno y obligó a desalojar a los clientes, aunque las llamas fueron rápidamente sofocadas sin daños personales. Hostelería Madrid ha pedido máxima prudencia al sector y ha recordado la importancia de cumplir con las normativas de seguridad y prevención. El grupo propietario del restaurante ha prohibido definitivamente el uso de bengalas y elementos pirotécnicos en todos sus locales tras el suceso.

El incendio provocado por una bengala en el restaurante Fanático, en pleno Paseo de la Castellana, ha generado inquietud en el sector hostelero madrileño y ha reabierto el debate sobre el uso de elementos con llama en el interior de los locales.

El conato de fuego, ocurrido durante la madrugada del domingo con el establecimiento lleno de clientes, ha llevado a Hostelería Madrid a lanzar un mensaje de alerta y a pedir máxima prudencia a empresarios y trabajadores para evitar riesgos innecesarios.

Desde Hostelería Madrid, su presidente, José Antonio Aparicio, ha pedido "máxima prudencia" y ha recordado la necesidad de "extremar las medidas de prevención para evitar situaciones que puedan poner en peligro tanto a clientes como a trabajadores".

Tras el suceso, Hostelería Madrid ha trasladado un mensaje de advertencia al conjunto del sector. José Antonio Aparicio ha insistido en que “el uso de bengalas, velas o cualquier elemento con llama en el interior de los locales supone un riesgo potencial de incendio y debe evitarse o, en su caso, controlarse con la utilización de materiales y equipamientos certificados y seguros”.

Asimismo, ha pedido a los responsables de los establecimientos que verifiquen que los elementos decorativos cumplen con las certificaciones técnicas de resistencia al fuego establecidas por la normativa.

Desde la patronal también se hace hincapié en la importancia de mantener operativos y actualizados los equipos de protección contra incendios y de reforzar la formación del personal en protocolos de actuación y evacuación.

Los momentos de tensión en Fanático se produjeron en torno a las 00.30 horas, cuando una de las bengalas utilizadas durante un espectáculo prendió fuego a una de las plantas del restaurante Fanático, mientras el local se encontraba lleno de comensales.

El incidente obligó a desalojar el establecimiento, aunque las llamas fueron sofocadas rápidamente por un empleado, según informó GLH Singular Restaurants, el grupo propietario del local, en un comunicado al que ha tenido acceso Madrid Total.

La compañía asegura que se trató de un conato controlado en apenas unos segundos, sin propagación del fuego ni daños estructurales.

Asimismo, subraya que la evacuación se realizó de forma ordenada, con las vías de salida plenamente operativas y sin que se produjeran daños personales.

No obstante, el diario El Mundo, que adelantó la información, publicó que el local se llenó de humo y que a los clientes se les hizo pagar la cena pese a lo ocurrido.

En su comunicado, GLH Singular Restaurants defiende que el establecimiento cuenta con todos los certificados de protección ignífuga exigidos por la normativa vigente y que ha sido sometido a un proceso de ignifugación integral, lo que contribuyó a evitar consecuencias mayores.

Además, como medida preventiva, el grupo ha decidido prohibir de forma definitiva el uso de bengalas y cualquier elemento pirotécnico en todos sus locales.

El incendio de Fanático se produce, además, pocos días después de la tragedia ocurrida en una estación de esquí de Suiza durante la celebración de Año Nuevo, en la que murieron 40 personas tras declararse un incendio en el interior de un local.

Aquel siniestro, considerado una de las peores catástrofes recientes en el país, ha reforzado la preocupación del sector hostelero por el uso de fuego o pirotecnia en espacios cerrados, una práctica que vuelve a situarse en el centro del debate sobre la seguridad en los locales de ocio y restauración.