Los abonos por 10 y 30 euros de Madrid con los que podrás viajar por toda España: incluye Metro, Cercanías y autobuses

Buenas noticias para quienes usan el transporte público en Madrid, especialmente los jóvenes. El año 2026 comenzará con un importante alivio para el bolsillo gracias al nuevo abono único estatal de 30 euros al mes, dirigido a menores de 26 años, que permitirá viajar de forma ilimitada por gran parte de España en trenes y autobuses estatales.

A esta medida se suma el mantenimiento del abono joven de Metro y transporte público madrileño, que seguirá costando 8 euros mensuales gracias a una bonificación de hasta el 70%.

La Comunidad de Madrid, como principal nodo de comunicaciones del país, será una de las grandes beneficiadas de una inversión estatal que supera los 1.371 millones de euros.

Por otro lado, el Abono Joven de la Comunidad de Madrid seguirá costando 10 euros al mes durante todo 2026 para usuarios de entre 15 y 25 años, con viajes ilimitados en toda la red de transporte público regional.

La Comunidad de Madrid ha decidido prorrogar durante todo 2026 las bonificaciones extraordinarias al transporte público implantadas en los últimos años, lo que implica que no habrá subida de tarifas para los viajeros habituales.

Entre las medidas más destacadas se encuentra el mantenimiento del Abono Joven en 10 euros mensuales, gracias a una rebaja del 50% sobre la tarifa ordinaria, que se financia de forma conjunta entre el Gobierno regional, los ayuntamientos integrados en el Consorcio Regional de Transportes y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El Abono Joven permite realizar viajes ilimitados durante 30 días por todas las zonas tarifarias de la Comunidad de Madrid, desde la A hasta la E2, sin coste adicional por distancia.

Este título está dirigido a jóvenes de 15 a 25 años, que pueden cargarlo en su Tarjeta de Transporte Público y utilizarlo indistintamente en Metro, Metro Ligero, EMT, autobuses interurbanos y Cercanías.

el nuevo abono único estatal

La gran novedad llegará en la segunda quincena de enero de 2026 con la puesta en marcha de este nuevo título de transporte multimodal. Se trata de un abono válido durante 30 días consecutivos, con viajes ilimitados en redes de titularidad estatal.

En concreto, permitirá utilizar sin coste adicional:

Trenes de Cercanías Renfe, incluidos los de la Comunidad de Madrid.

Trenes de Media Distancia convencional, fundamentales para desplazamientos entre comunidades.

Autobuses interregionales de largo recorrido integrados en la red estatal.

Aunque no sustituye al abono de transporte regional, sí amplía de forma notable las opciones de movilidad para los madrileños, que podrán combinar Cercanías y trayectos interprovinciales sin comprar billetes individuales.

Precios del abono: 30 o 60 euros según la edad

El sistema de tarifas se ha simplificado para facilitar su comprensión y fomentar el uso del transporte público, especialmente entre los jóvenes:

Abono de 30 euros al mes : para menores de 26 años, con acceso completo a todas las redes incluidas.

Abono de 60 euros al mes: para mayores de 26 años, con las mismas prestaciones.

Una tarifa inédita que permitirá recorrer gran parte de España mediante trenes y autobuses estatales por una cuota fija mensual.

Cómo comprar el nuevo abono

Según ha explicado el ministro Óscar Puente, el sistema funcionará mediante un localizador único. Los usuarios deberán registrarse previamente en la web del Ministerio de Transportes y, a partir de ahí, podrán obtener sus billetes sin coste adicional a través de:

Taquillas físicas

Máquinas de autoventa

Páginas web oficiales

Aplicaciones móviles de los operadores

El objetivo es ofrecer “más simplicidad, más ahorro y más facilidad para moverse”.

Se mantienen los descuentos del abono transporte en Madrid

El nuevo abono estatal no sustituye a los títulos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), sino que se suma a la oferta actual. Durante todo 2026 se mantendrán las bonificaciones vigentes:

50% de descuento en el abono transporte general.

Hasta un 70% de rebaja en el abono joven, que seguirá costando 8 euros al mes .

Gratuidad total para menores de 14 años.

El Estado continuará financiando el 20% del descuento para garantizar la continuidad de estas ayudas.

Cercanías y Media Distancia en 2026

En la red de Renfe Cercanías Madrid se mantendrán los abonos mensuales de viajes ilimitados:

20 euros para adultos

10 euros para jóvenes

En Media Distancia seguirán vigentes los descuentos del 40% y la gratuidad para menores, muy utilizada en trayectos desde Madrid a ciudades como Toledo, Segovia o Ávila.

La medida llega en un contexto de fuerte recuperación del transporte público. Entre enero y septiembre del último año analizado, su uso creció un 23% respecto a 2022, superando los niveles previos a la pandemia. Desde el Gobierno estiman que las bonificaciones han supuesto un ahorro acumulado superior a 1.500 millones de euros. Con los nuevos abonos de 30 y 60 euros, se da un paso decisivo hacia una movilidad más sostenible, accesible y económica.