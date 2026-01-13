Muere un motorista tras chocar de madrugada contra un árbol en la carretera que une Villaverde y Vallecas

Las claves nuevo Generado con IA Un motorista de mediana edad falleció tras chocar contra un árbol en la carretera que une Villaverde y Vallecas. El accidente ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada y los servicios de emergencia no pudieron salvar la vida del motorista pese a las maniobras de reanimación. La Policía Municipal de Madrid investiga las causas del accidente para esclarecer lo sucedido.

Un motorista de mediana edad ha fallecido hacia las 4.00 horas de esta madrugada tras sufrir un grave accidente en la carretera que conecta Villaverde con Vallecas, según ha informado Emergencias Madrid.

Los servicios de emergencia recibieron un aviso sobre el suceso después de que la víctima colisionara contra un árbol por causas aún en investigación.

A su llegada, los sanitarios de Samur-Protección Civil realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero, lamentablemente, no pudieron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento.

#Accidente de moto en ctra Villaverde a Vallecas@SAMUR_PC confirma tras #RCP el fallecimiento de un motorista de mediana edad que ha colisionado contra un árbol.@policiademadrid se encarga del atestado. pic.twitter.com/4dc6q8N7p0 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 13, 2026

Los agentes de la Policía Municipal de Madrid se han hecho cargo del atestado para esclarecer las causas de este accidente mortal.