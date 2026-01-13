Denuncian un ataque a pedradas al bar de Pablo Iglesias en Lavapiés y la agresión a un empleado: hay un detenido

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha irrumpido en la Taberna Garibaldi, de la que es socio Pablo Iglesias, causando daños con una llave inglesa y agrediendo a un empleado. La policía detuvo al agresor, que justificó su ataque por una pegatina en la fachada del local prohibiendo la entrada a sionistas. El local, recientemente reabierto tras recaudar más de 140.000 euros en donaciones, ya había sido noticia por superar el aforo y por eventos culturales. Pablo Echenique ha atribuido el ataque a motivos ideológicos y lo relacionó con el conflicto palestino-israelí en redes sociales.

La Taberna Garibaldi, el local de hostelería del que es socio el exvicepresidente y exlíder de Podemos Pablo Iglesias, ha denunciado a través de sus redes sociales que un individuo ha irrumpido este martes en el establecimiento portando una llave inglesa para causar daños en el recinto y agredir a uno de sus encargados.

A través de varios mensajes en su cuenta oficial en Instagram, la Taberna Garibaldi ha relatado que el hombre ha sido reducido y detenido por la Policía, además de mostrar varias imágenes de una piedra lanzada y el escaparate roto del establecimiento, ubicado en el barrio madrileño de Lavapiés.

También ha asegurado que el hombre justificó su ataque acusando a la taberna de Iglesias de cometer delitos de odio al lucir una pegatina (con la imagen de una bandera de Israel con el símbolo de prohibido) colocada en la fachada "donde se prohíbe la entrada a sionistas".

El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique ha achacado en la red social 'X' el ataque a la Taberna Garibaldi a un "escuadradista sionazi". "Los asesinos de niños palestinos no toleran que nadie les haga frente en ningún lugar del mundo", ha remachado.

El pasado mes de agosto el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, recaudó más de 140.000 euros en donaciones a través de un crowdfunding para reabrir este espacio de hostelería.

Coincidiendo con las Fiestas de la Paloma, el ex político aseguró que la nueva taberna subía la persiana por segunda vez en la calle Miguel Servet.

El nuevo espacio es ahora "más grande, con más espacio para poder hacer más actividades culturales y para seguir creciendo y teniendo un espacio cultural nuestro, antifascista, en el que tomar una cerveza o lo que te apetezca con tu gente".

Desde su apertura, la taberna ha salido en los medios por diversos motivos. De hecho, el 30 de abril de 2025, el Ayuntamiento de Madrid multó a la taberna de Iglesias por superar su aforo permitido. El importe fue de 4.500 euros