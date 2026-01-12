Llega un cambio de tiempo radical a Madrid: suben las temperaturas hasta los 15 grados y regresan las lluvias

Las claves nuevo Generado con IA Madrid experimenta un cambio de tiempo con la llegada de lluvias, que sustituirán a la nieve de los últimos días. Las temperaturas máximas subirán hasta los 15 grados, mientras que las mínimas se mantendrán frías, entre 3 y 5 grados. Durante la semana predominarán los cielos grises, chubascos dispersos y episodios de niebla, afectando la circulación en la región. Se esperan lluvias más persistentes y generalizadas a partir del martes, especialmente abundantes en la Sierra de Madrid.

Los madrileños disfrutan de Madrid a pesar del tiempo que está haciendo. Y es que la situación climatológica no levanta cabeza, al menos para los que no sean amantes de frío y de la lluvia, fenómenos que se van a hacer presentes en los próximos días tanto en Madrid como en el resto de la Comunidad. Sin embargo, van a suponer una tónica diferente a lo que se ha visto en las últimas jornadas.

Y es que el tiempo en Madrid desde que comenzó el año ha estado marcado por el frío y la nieve. Una situación que va a cambiar en cierto modo, ya que la climatología de la región entra en una fase de receso, abandonando este tipo de precipitaciones para dar paso a las lluvias, las cuales ya han hecho acto de presencia durante este lunes, pero que sobre todo llegarán en mayor cantidad este martes.

La nieve deja paso a la lluvia, la cual va a marcar los próximos días, especialmente en las próximas horas tal y como hacía presagiar un amanecer de calles mojadas como el que se ha producido este lunes en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. Además, en la mayor parte de la región se han multiplicado los episodios de niebla, los cuales han provocado problemas de circulación durante muchas horas.

Una situación que no es aislada y que se va a repetir a lo largo de la semana. Eso sí, a partir de este martes, las lluvias van a ser más persistentes y generalizadas, haciendo suyos los cielos grises con los que se espera que quede teñido el skyline madrileño, al menos hasta el fin de semana, cuando la luz podría regresar.

Unos cielos cubiertos que, al menos, no van a convivir con el frío extremo, ya que las temperaturas continúan su tendencia alcista. Sobre todo las máximas, las cuales en muchos momentos se podrían acercar a los 15 grados. Las mínimas, aunque frías, no van a ser extremas, situándose en torno a los 3 o 4 grados. Por ello, aunque hará frío, el agua será el gran protagonista de la semana.

¿Qué día va a llover más en Madrid?

Aunque todavía es pronto para afinar qué tiempo va a hacer en la capital de España y en los municipios aledaños de cara al fin de semana, la tendencia no se va a alejar de lo que hará los próximos días. Y es que la lluvia regresa a Madrid sustituyendo a la nieve.

Por delante se espera una semana de inestabilidad atmosférica con chubascos poco concretos y dispersos, precedidos de cielos grises y nublados. Un tiempo de lo más invernal y casi también propio del otoño, pero con temperaturas más bajas.

La niebla, también predominante, hará que la sensación térmica caiga en picado. Eso sí, a pesar de que nos despidamos de la nieve, la región no se aleja del frío, ya que puntos como Collado Villalba registrarán mínimas de 2 grados este lunes e incluso de 1 en Aranjuez este miércoles.

Si bien es cierto, las máximas podrían llegar hasta los 15 grados. Madrid, por su parte, se mantendrá en unos estándares más cálidos con mínimas de 4 y 5 grados. Y en general, durante los próximos días, el ambiente será nuboso aumentando a cubierto con lluvias débiles y chubascos que atravesarán la comunidad de oeste a este a partir de la mañana, más abundantes en la Sierra.

El avance hacia el fin de semana se hará con cielos más despejados que permitirán que las temperaturas caigan algo más. Persistirán las brumas y los bancos de niebla, sobre todo en las primeras horas de la mañana. Además, también habrá ligeras heladas, más predominantes en la zona de Guadarrama, y el viento seguirá siendo cada vez más notable.