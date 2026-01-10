El matrimonio roto de Inocencio y María tras la explosión de Carabanchel: la mujer, la única víctima mortal

A María y a Inocencio los conocían “de toda la vida” en el barrio, donde los apodaban los “Pacheco”. Allí, en pleno barrio de Carabanchel, habían echado raíces. “Se les quería mucho”, cuentan los vecinos a EL ESPAÑOL. Lo que nadie podía esperarse es el trágico final del matrimonio, el más afectado por la explosión que se produjo este viernes en la calle Azacoitia.

Ella, a sus 80 años, murió fruto de la explosión tras quedar semienterrada y con heridas en los brazos, el cuerpo y el rostro, según informó el supervisor de guardia de Samur-Protección Civil, Emilio Benito, en declaraciones a los medios desde el lugar de los hechos. Y él, con 84 años, tuvo que ser trasladado al Hospital 12 de Octubre “sin que se tema por su vida”.

Además de este matrimonio, el suceso, que tuvo lugar a las 16:00 horas, dejó a otras ocho personas heridas, todas ellas leves, que fueron atendidas por efectivos del SUMMA 112.

Los Bomberos del Ayuntamiento de la capital acudieron al lugar y lograron extinguir el incendio. Se encontraron a cinco personas atrapadas, entre las que se encontraba la víctima mortal.

Fachada en obras

El edificio donde se produjo la explosión es un bloque de cuatro plantas, con cuatro pisos por planta y construido en 1962, en el que se estaban acometiendo obras en la fachada, aunque en el momento de los hechos no había ningún trabajador en la zona.

Fachada del edificio.

A la zona se trasladó la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, que habló de "una afectación muy importante" en el edificio y recalcó que no consta ninguna persona desaparecida.

La explosión se produjo en la última planta y provocó importantes daños materiales en los pisos ubicados en la cuarta planta, tras el colapso del forjado de la cubierta que ha caído sobre la misma y que ha provocado la caída del andamiaje de la fachada.

Según figura en el Registro de Edificaciones y Construcciones del Ayuntamiento de Madrid, el edificio cuenta con un Informe de Evaluación de Edificios (IEE) desfavorable de 2019 por el estado general de fachadas, exteriores y medianeras, estado general de conservación de cubiertas y azoteas, estado general de la fontanería y la red de saneamiento. Las órdenes de ejecución y seguimiento de las obras a realizar estaban en tramitación, según la documentación consultada por Europa Press.

Rápida intervención

Poco después, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, también se trasladó hasta la zona. Asimismo, el jefe de Bomberos explicó a los medios que venían desde el Parque 12, situado en la avenida de los Poblados, a escasos cuatro kilómetros del lugar del suceso.

De hecho, testigos presenciales de lo ocurrido coincidieron en destacar la rapidez de la intervención, apuntando que algunos efectivos de emergencias han acudido al lugar escasos minutos después del incidente.

Pedro y Mónica, vecinos de la calle Redentor,así lo han hecho saber a los medios, destacando la rápida intervención que ha evitado una desgracia mayor, aunque a pesar de todo han relatado que el suceso "ha sido brutal".

"De repente hemos oído como una explosión muy grande, las puertas que estaban cerradas se han removido otra vez, las ventanas se estaban moviendo, las persianas, todo", explicó Pedro a Europa Press. "Ha reventado los cristales, las ventanas... Ha llegado al parque", relató Mónica.

Ambos hablan de una explosión "brutal" tras la cual se han encontrado con personas atrapadas. "Es una sensación de desespero, porque ya hablabas con la persona y le decías por favor, estate tranquilo, huele mucho a gas, pero el hombre llorando, asomando con la mano, pidiendo ayuda", contó Pedro, que ha destacado que los servicios de emergencias han llegado muy rápido, en "cosa de 4 o 5 minutos".