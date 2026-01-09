El precio insólito de un piso de dos habitaciones y a 20 minutos del centro en Madrid: "Por 600€ al mes puedes ser propietario"

Las claves nuevo Generado con IA Una inmobiliaria en Madrid ofrece un piso de dos habitaciones por solo 600 euros al mes, permitiendo ser propietario. La vivienda cuenta con un baño, cocina americana amueblada y está situada a menos de 20 minutos del centro de Madrid. El piso destaca por su excelente ubicación, gran luminosidad y su precio asequible frente al aumento de los precios en la capital. La oferta representa una oportunidad única, considerando la dificultad actual para acceder a la vivienda en grandes ciudades como Madrid.

La inmobiliaria Manor, ubicada en Madrid, ha promocionado una vivienda con un precio insólito. Por tan solo 600 euros al mes puedes ser propietario de una vivienda con dos habitaciones y un baño.

El piso, además, incluye una cocina americana perfectamente amueblada. Por otra parte, el inmueble está ubicado en una zona céntrica donde se puede llegar al centro de Madrid en menos de 20 minutos.

En rasgos generales, el piso destaca no solo por su excelente ubicación, sino, también, por la gran luminosidad de su interior, haciendo del mismo una gran oportunidad de obtener una vivienda por un precio asequible.

Una oportunidad única

El precio de la vivienda no deja de subir en Madrid. Hemos visto como en estos últimos años se han encarecido los precios, no solo de muchos productos, sino también, en especial, de las casas.

El aumento del coste de vida en la actualidad dificulta enormemente el poder obtener una vivienda en España. Sin embargo, este problema se acentúa mucho más en grandes ciudades, tal y como ocurre en la capital.

@grupomanor_es 🏡 Por menos de 600 € al mes de hipoteca, puedes ser propietario de este piso a estrenar ✨ Cuenta con 2 habitaciones, 1 baño y una distribución cómoda y moderna, ideal para empezar una nueva etapa 🔑 ¿Lo mejor? La zona 📍👌 👉 Comenta la palabra “CASA” y te mandamos toda la información 👇💬 ♬ sonido original - grupomanor_es

Madrid es la ciudad española donde más personas residen, por lo que encontrar una buena oportunidad de vivienda se puede convertir, en la gran mayoría de los casos, como una misión prácticamente imposible.