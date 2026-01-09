Un muerto, ocho heridos leves y uno grave en una explosión en una vivienda de Carabanchel: el edificio estaba en obras

Un muerto y tres heridos muy graves en una explosión en una vivienda de Carabanchel: el edificio estaba en obras

La explosión ha provocado el colapso del forjado de la cubierta sobre la cuarta planta del inmueble.

Las claves nuevo Generado con IA Una explosión de gas en un edificio en obras de la calle Azcoitia, en Carabanchel, ha dejado al menos un fallecido. El edificio afectado tiene cuatro plantas y la explosión provocó el colapso de la cubierta de la última planta. Ocho personas resultaron heridas leves y una persona se encuentra en estado grave, según Emergencias Madrid. En la vivienda residía una familia y la primera alerta se recibió alrededor de las 16:30 horas.

Al menos una persona ha fallecido este viernes a consecuencia de una explosión de gas registrada en un edificio en obras situado en el número 26 de la calle Azcoitia, en el distrito madrileño de Carabanchel.

Se trata de un edificio de cuatro plantas y la explosión ha provocado el colapso del forjado de la cubierta de la última, según han informado desde Emergencias Madrid. Fuentes policiales apuntan a que en la vivienda residía una familia.

La Policía Municipal de Madrid ha recibido un primer aviso de emergencia sobre las 16.30 horas. Hay otros ocho heridos leves y uno grave, según informan desde Emergencias Madrid.

