Magalí y Guille, los loteros que tienen más suerte que Doña Manolita: "Somos los que más premios damos en Madrid"

A solo tres minutos de la famosa administración de lotería Doña Manolita se encuentra otra no tan conocida, pero que ha repartido alegría en este día del Sorteo del Niño. Ha sido la Administración de Loterías El Elefante de Arenal, que todos los años reparte un premio en Navidad y está ubicada en el número 16 de la calle Arenal, en el distrito Centro, muy cerca de la Puerta del Sol.

"La administración de lotería que más premios ha dado en el centro de Madrid. La que más ha dado, no sé si me entendéis, la que más", dicen entre risas sus propietarios Magalí y Guillermo Madagán, asegurando así que superan a la conocida administración situada en la céntrica calle del Carmen.

Este negocio ha vendido parte del segundo premio hoy en el Sorteo del Niño, el número 45.875, agraciado con el segundo premio. Magalí y Guillermo Madagán se han mostrado durante la celebración muy felices al haber repartido una serie completa, 750.000 euros, es decir, 75.000 euros por décimo.

"Todos los años hemos dado un premio en Navidad, todos los años. Este año, el tercero y un cuarto y ahora el segundo del Niño, así que nada no podemos estar más contentos", han resumido a Europa Press Televisión.

Según dicen ambos, es la administración del centro de la capital que "más premios ha dado en los cinco últimos años", gracias al trabajo de "un gran equipo" y al "talismán" de su elefante ubicado en la puerta. "Al final trabajas durante todo el año. Para nosotros, la Navidad empieza en julio, con lo cual al final es muchísimo trabajo que se ve el día 22 y hoy 6 de enero", han destacado.

