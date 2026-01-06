Las administraciones y pueblos de la Comunidad de Madrid donde ha caído el 'Gordo' del Niño: más 2 millones de euros

Agraciados con el ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de El Niño 2026 correspondiente al número 06703, celebran su suerte. Víctor Fernández / Europa Press

El número 6.703, que ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario del Niño 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado, ha sido vendido en la capital y en las localidades de Alcalá de Henares, Parla, San Lorenzo de El Escorial y El Álamo.

En concreto, el primer premio del sorteo de este año ha estado muy repartido en toda España, vendido en puntos de provincias como Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz, además de en la región.

En la capital, ha sido vendido en cinco administraciones. En la ubicada en Plaza Mayor de Villaverde, 4, en el distrito de Villaverde; en la situada en la calle Juan Ramón Jiménez, 24, en Chamartín (edificio Eurobuilding); en la que está en el número 26 de la calle San Gerardo y en la del Intercambiador de Plaza de Castilla.

Fuera de la capital, el primer premio ha sido vendido en los municipios de El Álamo, Alcalá de Henares, San Lorenzo de El Escorial y Parla.

Las ventas de décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 han alcanzado los 115,9 millones de euros, con un ligero aumento del 0,76 % respecto al año anterior, mientras que el gasto medio por persona se sitúa en 16,30 euros, por debajo de la media nacional, fijada en 17,60 euros, según la cifra de consignación de Loterías, recogida por Europa Press.

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha tenido una facturación total de 864.682.360 euros, según los datos provisionales facilitados la mañana de este martes, lo que supone un incremento del 1,24% respecto a la recaudación de 2025.

Ha repartido un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado; un segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo), y un tercer premio, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.

Segundo premio

Por su parte, el número 45.875, agraciado con el segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie, es decir, 75.000 euros por décimo, ha llevado la suerte a Aranjuez y a Madrid.

Ha sido vendido en la Administración de Loterías El Elefante de Arenal, ubicada en el número 16 de la calle Arenal, en el distrito Centro de la capital, y en la Administración 'La Ribereña' de Aranjuez, situada en el número 130 de la calle de Abastos. Al margen de Madrid, ha llevado la suerte a O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almería) y Barcelona.

El número 32.615, agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, ha esquivado la Comunidad de Madrid y ha caído íntegro en Burgos y Granada.

El sorteo también ha repartido premios para dos extracciones de cuatro cifras, 14 extracciones de tres y cinco extracciones de dos. Las extracciones de cuatro cifras, premiadas con 350 euros por décimo, han sido 3.682 y 1.829.

Por su lado, las extracciones de tres cifras, premiadas con 100 euros el décimo, han sido 367, 643, 156, 325, 511, 58, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248. Además, las extracciones de dos cifras, premiadas con 40 euros al décimo, han sido para los números 27, 54, 37, 44 y 94.

Por último, los reintegros, premiados con 20 euros al décimo, han sido el 3, el 1 y el 0.