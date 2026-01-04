Confirmado por el Gobierno: miles de madrileños podrán deducirse hasta 9.000€ en la Renta gracias a su vivienda

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha ampliado hasta 2026 la deducción fiscal por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas, permitiendo a miles de madrileños deducirse hasta 9.000 euros. Para beneficiarse, la obra debe realizarse en la vivienda habitual o en una destinada a alquiler y debe acreditarse la mejora energética mediante certificados previos y posteriores. Las deducciones varían según el ahorro energético conseguido: hasta el 60% para comunidades de propietarios, con un tope de 9.000 euros acumulados en varios años. Los pagos deben realizarse por medios bancarios y no se incluyen cambios de calderas de gas o gasóleo en la deducción.

El cambio de año siempre es un momento importante para el buen funcionamiento de una sociedad, ya que supone el final de un ejercicio y el comienzo de nuevas políticas. Sin embargo, en la era en la que nos encontramos, estamos acostumbrados a que las medidas y a que los programas se solapen unos con otros en el calendario. Esta es una situación que afecta a España como país, pero también a regiones como Madrid.

Es por ello que los gobiernos regionales como el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso se encuentran muy pendientes de las decisiones que toma el Estado, ya que en base a ellas tienen después que legislar. Una de las materias que más trae de cabeza, por ejemplo, a los madrileños es el tema de la vivienda, para la cual surgen de manera recurrente ayudas que intenten desengrasar el problema.

Ahora, el Gobierno de España también ha decidido realizar una variante en una de las ayudas relacionada con este bien, la cual podrá ser aprovechada por miles de madrileños durante el año 2026. En el Boletín Oficial del Estado ya figura la reforma de la Ley del IRPF que permite extender la vigencia de las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética.

Originalmente, esta ayuda vencía al término del año 2025. Sin embargo, ya está aprobada en el BOE una prórroga de la misma promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, la cual permitirá a miles de madrileños, y de españoles en general, deducirse cantidades de hasta 9.000 euros.

Sin embargo, esta medida es para los propietarios que hayan realizado una rehabilitación de su vivienda en el plazo establecido. Si es así, y si se cumplen una serie de requisitos, se podrá tener acceso a esta importante deducción fiscal. Esta dependerá también del tamaño de la obra.

¿Cómo deducirse hasta 9.000€ gracias a nuestra vivienda?

El Gobierno de España ha decidido incluir una norma que modifica la Ley del IRPF y que extiende la vigencia de las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética. El cambio es que estaba previsto que esta ventaja finalizara con el año 2025, mientras que ahora seguirá estando disponible durante el 2026 por regla general.

De esta forma, estas deducciones fiscales se pueden aplicar a obras realizadas hasta el próximo 31 de diciembre de 2026. E incluso en el caso de edificios residenciales completos, se amplía hasta la conclusión de 2027. Una medida que permite poder aprovechar este beneficio fiscal en la declaración de la Renta. Para poder aprovecharse de este cambio, hay que cumplir dos requisitos.

Que la obra se realice en la vivienda habitual o en una destinada a alquiler.





Que se logre una mejora energética real y acreditada documentalmente mediante dos certificados de eficiencia energética (uno previo y otro posterior).

La ayuda no es única, sino que varía en función del ahorro energético conseguido. Para pequeñas obras que consigan reducir al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de tu vivienda, se podrá deducir el 20% de lo pagado. La base máxima anual sería de 5.000 euros y la deducción máxima real de 1.000 euros.

Para obras que permitan reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable o que sirvan para mejorar la calificación energética de la vivienda a una clase “A” o “B”, la deducción sube al 40%. Su base máxima anual sería de 7.500 euros y la deducción sube a 3.000 euros.

Y para comunidades de vecinos o propietarios de edificios completos con obras que logren reducir el consumo en un 30% o alcanzar la clase “A” o “B”, cada propietario puede deducirse el 60% de su cuota de participación. La base máxima anual sería de 5.000 euros y la deducción de 3.000 euros.

Sin embargo, si estamos ante una obra muy costosa, la parte que no pueda ser deducida en 2026 se podrá incluir en los próximos cuatro ejercicios fiscales hasta un límite acumulado de 15.000 euros, lo que corresponderá con una deducción total de 9.000 repartidos en varios años.

Pero, tal y como se detalla en el BOE, para poder acceder a estas ayudas los pagos a los profesionales requeridos deberán ser mediante tarjeta, transferencia, cheque o ingreso en cuenta y nunca en efectivo. Además, el cambio de calderas fósiles de gas o gasóleo no está incluido.