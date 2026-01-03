La tragedia de Carmen y sus dos hijos, muertos por el fuego en su casa de Carabanchel: los hallaron "abrazados" en el baño

Las cortinas carbonizadas y el intenso olor a quemado todavía perduran horas después en el tercer piso del número 3 de la calle Moreno, en el distrito madrileño de Carabanchel. Un incendio asoló la casa durante la madrugada de este viernes, cerca de las dos de la mañana.

Y con ella, se llevó las vidas de una familia: una mujer de 90 años y sus dos hijos de 56 y 66 años. Se trata de Carmen, que vivía junto a uno de ellos, Agustín, según cuentan los vecinos. Al parecer, su hermana, de nombre igual que su madre, se encontraba de visita por las Navidades.

Al llegar los servicios de Emergencias, se encontraron sus cuerpos ya fallecidos. Uno a causa de las quemaduras y los otros dos por inhalación de humo. Ambos hermanos se encontraban "abrazados en el baño" y la mujer en otro de los cuartos de la casa, según ha informado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que se ha acercado hasta el lugar del siniestro.

"Llevo unos 20 años viviendo aquí y sé que ya estaban de antes. No los conocía; solo de vista. Mi hija vive en ese edificio, pero su casa da al otro lado", dice Luis, vecino del bloque de en frente. Uno de los que se han dejado caer la mañana tras el trágico incidente en el lugar donde todavía trabajan los servicios de la Policía Nacional.

Cuenta que se levantó de la cama para poner frío en su prótesis de la pierna, cuando oyó un gran "jaleo" fuera. "Me asomé a la ventana y vi las llamas que salían de la casa. Había un humo negro que era exagerado". Para entonces, cuenta, ya habían llegado los bomberos y la policía. "Estaban todos los vecinos aquí fuera. Mi hija también salió".

La Policía Nacional trabaja en el número 3 de la calle Moreno, donde ha ocurrido el incendio la madrugada de este viernes. Zipi Efe

Según Lorenzo, vecino del mismo bloque, por dentro del edificio está "peor" que por fuera. Su casa da al patio interior del gran inmueble formado por tres portales. "Está todo calcinado. La verja y la valla del tendedero están totalmente quemadas", asegura.

Aunque los vecinos que más relación tenían con ellos no quieren dar declaraciones a los medios, Yaiza, residente también de dicho bloque, ha explicado a los periodistas que se despertó al oír "golpes" en el piso donde se ha originado el fuego y "mucho ruido", proveniente de los trabajos de los bomberos por apagar el fuego. "Eran muy queridos".

Investigación del origen

Todavía se están investigando las causas de lo sucedido, aunque se apunta al salón como posible lugar de origen. "La vivienda estaba completamente inundada de humo hasta el suelo y había muchísima temperatura. El salón ha quedado calcinado y el resto de la vivienda está toda negra por el humo y afectada por el calor", ha detallado en un comunicado por redes sociales el jefe de guardia de Bomberos de Madrid, Juan José García, desde el lugar de los hechos.

"Ha sido un fuego virulento". De hecho, ha señalado que el humo también ha afectado a los dos áticos superiores del edificio, aunque sin heridos.

Incendio en vivienda. #Carabanchel.



A la llegada de @BomberosMad el fuego rompe por fachada y la vivienda está inundada de humo y con mucha temperatura. Durante la extinción, encuentran los cuerpos sin vida de 3 personas.@SAMUR_PC confirma los fallecimientos.



📍C/ Moreno. pic.twitter.com/e39aEytwBf — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 2, 2026

"Cuando han llegado las primeras dotaciones, el fuego ya había roto por la fachada posterior del edificio", ha detallado.

Al llegar se han encontrado con dificultades para entrar: "Había una puerta acorazada que han tenido que romper y han accedido por el interior de la escalera", ha indicado. Y ha sido al extinguir el incendio cuando se han encontrado con las tres personas fallecidas, según han detallado desde el Samur.