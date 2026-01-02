Confirmado por la AEMET: la llegada de la borrasca Francis a Madrid aumenta el riesgo de nevadas hasta el día de Reyes

Las claves nuevo Generado con IA La AEMET confirma que la borrasca Francis aumentará el riesgo de nevadas en Madrid hasta el día de Reyes. Durante la primera semana de enero, se esperan temperaturas bajo cero y precipitaciones intensas en toda la Comunidad de Madrid. El mayor riesgo de nieve será en la noche del 4 al 5 y durante el 5 de enero, coincidiendo con las cabalgatas de Reyes. La interacción entre la borrasca Francis y una masa de aire ártico provocará heladas, niebla y una probabilidad de precipitación superior al 60%.

El año 2026 ya es una realidad y su entrada ha estado principalmente marcada por el frío generalizado en toda España, pero sobre todo en zonas como Madrid. Nochevieja y la jornada posterior de Año Nuevo han dejado temperaturas completamente heladoras, muy en la línea de cómo fueron los últimos días del año, donde la barrera de los cero grados se traspasó con frecuencia.

Una situación que, como era de esperar, no será aislada, ya que ese tiempo infernal que ha venido caracterizando la recta final del año 2025 tendrá su continuidad en la primera semana del nuevo curso. Y es que la amenaza por bajas temperaturas, y sobre todo por nevadas, se va a extender también hasta el día de Reyes.

Esa es la nueva advertencia lanzada por la Agencia Estatal de Meteorología, la cual avisa ya de los efectos de la borrasca Francis. Un fenómeno climatológico que va a dejar mucho frío en casi todo el país, incluida la zona central y la Comunidad de Madrid. Pero sobre todo una elevada cantidad de precipitaciones.

Y en función de la jornada, estas podrían ser en forma de nieve, ya que dependiendo del día y de la zona la cota bajará de manera considerable. Por el momento se espera la presencia de un escenario meteorológico totalmente invernal en la Comunidad a pesar de que durante el primero de enero se registraran algunos puntos con temperaturas más agradables.

Eso sí, los expertos transmiten que todavía hay incertidumbre con la evolución de esta situación y que el panorama podría cambiar, agravándose los efectos de la influencia de la borrasca Francis. Aunque la opinión generalizada es que se esperan lluvias, un nuevo parte informa del aumento de riesgo por nevadas, sobre todo el día de las tradicionales cabalgatas de Reyes.

¿Va a nevar el 5 de enero?

Las previsiones, por el momento, indican que las posibilidades están en aumento. Aunque lo que se espera son lluvias de manera generalizada, un nuevo parte meteorológico compartido por la AEMET informa de que hay más riesgo de nevada de lo que se podía prever.

La última información de alerta ha sido proporcionada por el Sistema de Predicción por Conjuntos del European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF EPS). Sus expertos indican que la probabilidad de precipitación en forma de nieve durante el 5 de enero ha aumentado. Aunque, lógicamente, sería durante la noche, tanto en la madrugada del 4 al 5 como en la del 5 al día 6, cuando se registren los momentos más críticos.

Probabilidad y tipo de precipitaciones en la capital. ECMWF EPS. Aumenta la probabilidad de nieve la madrugada del día 5. pic.twitter.com/ORs5YS0Omz — AEMET_Madrid (@AEMET_Madrid) January 1, 2026

Esta evolución está ligada a la aproximación y posterior desplazamiento hacia el este de la borrasca Francis. Y es que el peligro está en su interacción con una masa de aire ártico que ya se encuentra instalada sobre la Península. Esto provocará un acusado descenso de las temperaturas, con termómetros instalados por debajo de los 0 grados.

Ese desplome térmico y la situación de inestabilidad harán que se generalicen durante los próximos días las heladas, la niebla y las precipitaciones, las cuales en muchos casos podrían llegar en forma de nevadas débiles, tal y como evidencian los diagramas probabilísticos del ECMWF. Francis va a disparar la probabilidad de precipitación en cualquiera de sus formas por encima del 60%.