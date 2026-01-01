Gilberto, jubilado, sobre lo que cuesta vivir en Madrid: "Antes con 4.000 euros vivía relajado, ahora no llega para pagar todo"

Las claves nuevo Generado con IA El alto coste de vida en Madrid dificulta que incluso personas con buenos sueldos lleguen a fin de mes. Gilberto, jubilado y ex técnico de aviación, afirma que antes podía vivir relajado con 4.000 euros, pero ahora no es suficiente para cubrir todos los gastos. Los gastos esenciales como vivienda, educación de los hijos y necesidades básicas han aumentado tanto que muchos madrileños se ven obligados a hacer malabares económicos. Se estima que un salario mínimo de 3.000 euros es necesario para criar bien a un hijo en Madrid, debido al encarecimiento generalizado de la vida.

Madrid es una de las ciudades más interesantes de Europa. Sin embargo, en los últimos años ha desarrollado una importante lacra que persigue a los madrileños y a todas las personas de fuera que llegan a la capital buscando un futuro mejor o con la misión de aprovechar una nueva oportunidad: se trata del alto coste de vida.

Y es que en Madrid todo sube menos los sueldos. Una circunstancia que se repite en toda España, pero que en la capital es aún más sangrante. Tanto es así que antes se podía vivir de manera más o menos holgada y cómoda con salarios de entre 1.500 y 2.000 euros, sin alardes, mientras que ahora es prácticamente imposible.

Los alquileres y los precios de compra se encuentran disparados. Ir al supermercado, tomarse algo en un bar o ir al cine o a un concierto se han convertido en lujos que casi nadie se puede permitir. Y menos si se quiere ahorrar algo mes a mes. Por ello, los madrileños se pasan el día echando cuentas comprobando qué malabares tienen que hacer para superar el día a día.

El Ángel Viajero es un creador de contenido que suele exponer situaciones de estas recorriendo las calles. Y en Madrid encontró varios de estos casos, preguntando a personas cuyo salario antes podía permitirles una vida más o menos normal, sin alardes, pero llegando a fin de mes. Sin embargo, ahora ninguno de ellos puede afrontar el ritmo al que crece la capital de España.

Uno de los casos más llamativos es el de Gilberto, una persona ya retirada de su vida laboral y que pasó de tener un buen sueldo a darse cuenta de lo alto que está el coste de vida en la capital de España. Una tendencia que además no para de crecer.

¿Cuánto se necesita para vivir en Madrid?

Casos como el de Gilberto, antiguo técnico de aviación, retratan a la perfección la peligrosa realidad que sufren miles de personas en Madrid. Antes tenía una vida sencilla y cómoda, tal y como él mismo la define. Sin embargo, sus hijos comenzaron a estudiar y los gastos aumentaron. Además, dejó de trabajar y pasó a cobrar su pensión de jubilación.

Al principio no tenía problema, pues su sueldo era bastante amplio y le daba para cubrir todos sus gastos. No obstante, cuando estos empezaron a acumularse, comenzó a ver el problema que sufren tantas y tantas personas en Madrid y en España. Y es que con la misma cantidad de dinero, ahora se pueden hacer muchas menos cosas.

Su conclusión es que se necesitan mínimo sueldos de 3.000 euros para poder criar bien a un hijo porque "ahora no llega con menos". Y el problema aparece cuando tienes varios y quieres darle a todos las mismas oportunidades.

Él cobraba entre 3.000 y 4.000 euros. Pero cuando sus hijos crecieron, este sueldo, muy por encima de la media, no le cundía de la misma forma. "Antes vivía relajado", decía Gilberto. Pero su situación cambió: "Cuando mis hijos estaban estudiando eso se llevaba mucho dinero. Pagar las matrículas de las universidades, la vivienda, el coche...".

Una lista de gastos que tanto para él como para muchas personas son ineludibles, ya que no son caprichos, y que te pueden llevar a una situación crítica incluso aunque dispongas de un buen sueldo como era su caso. "Es verdad que era mucho dinero". Ahora, en muchas ocasiones, ni siquiera con salarios considerables se puede hacer frente a todas estas necesidades.