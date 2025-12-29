Detenidos tres Trinitarios, dos de ellos menores, por atacar con machetes a un joven en Latina: creyeron que era un DDP

Las claves nuevo Generado con IA Tres miembros de la banda Los Trinitarios, dos de ellos menores, han sido detenidos tras atacar con machetes a un joven en el distrito de Latina, Madrid. La víctima no tenía relación con bandas juveniles y fue agredida por encontrarse en lo que los agresores consideraban territorio rival. Los atacantes interrogaron al joven, le exigieron símbolos ofensivos y revisaron sus redes sociales antes de asestarle varias puñaladas, causándole graves heridas. Tras el operativo policial, dos de los detenidos han ingresado en un centro de menores y el adulto quedó en libertad con medidas cautelares.

Nuevo ataque de bandas latinas en Madrid, esta vez, en el distrito de Latina. Tres jóvenes, dos de ellos menores, pertenecientes a la banda Los Trinitarios, atacaron con machetes a un joven, que se encontraba con su grupo de amigos en un parque situado en la confluencia de la calle Sepúlveda con la calle Gotarrendura.

La Policía Nacional ha detenido a los tres Trinitarios presuntamente implicados en el ataque. Según detallan desde la Jefatura Superior de Madrid en una nota de prensa, la víctima no tenía relación alguna con ningún grupo juvenil de carácter violento.

Simplemente, se cruzó casualmente con este grupo de jóvenes que buscaban a miembros de los DDP, una banda rival, para hacer una "caída", es decir, un ataque a otra banda.

Tras la investigación llevada a cabo, el pasado 16 de diciembre se ha procedido a la detención de tres varones, un mayor de edad y dos menores, como presuntos responsables de los delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia y pertenencia a organización criminal.

La víctima fue escogida por encontrarse en "territorio rival" para llevar a cabo lo que en el argot propio de bandas, se conoce como “caída”.

Las acciones de este tipo suelen estar relacionadas con el control del territorio y la pretensión de dominio sobre los grupos rivales.

Sin embargo, otras veces se realizan en respuesta a actos similares padecidos, muchas veces sin un objetivo claro y definido como es este caso.

Brutal agresión con machetes

Los agresores acudieron a este parque en plena noche con la intención de agredir a miembros de grupos rivales. Tras acercarse a un grupo de jóvenes, eligieron a uno de ellos, al que separaron del resto, para interrogarle sobre su pertenencia a los DDP.

Le exigieron que realizara símbolos ofensivos hacia este grupo rival, a la vez que le obligaron a entregarles su teléfono para acceder a sus redes sociales con el fin de comprobar su contenido, que, a juicio de los agresores, corroboró su versión.

Esto desencadenó de inmediato una agresión con cuchillos que portaban ocultos entre sus ropas, atacando a la víctima hasta en cinco ocasiones, causándole lesiones muy graves en el abdomen, costado y espalda, que pusieron en grave riesgo su vida.

Tras un mes de investigación, el día 16 de diciembre se llevó a cabo un operativo especial por parte de la Brigada Provincial de Información, que culminó con la detención de tres varones.

Entre los implicados se encuentran un mayor de edad y dos menores, como presuntos responsables de los delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia y pertenencia a organización criminal, todos vinculados con los Trinitarios.

Tras su paso a disposición judicial, se acordó el ingreso en un centro de menores para dos de los arrestados y el tercero quedó en libertad con medidas cautelares.