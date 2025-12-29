Detenida una mujer por asesinar a un hombre de 60 años en un narcopiso de Usera tras una discusión sentimental

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer ha sido detenida como presunta autora del asesinato de un hombre de 60 años en un narcopiso de Usera tras una discusión sentimental. La víctima fue apuñalada en la pierna durante una pelea en el interior de una vivienda donde se consumía droga. La policía encontró el arma utilizada en el crimen y detuvo también al morador del domicilio, ambos implicados en el homicidio. El fallecido y los presuntos agresores son de nacionalidad española; la investigación está a cargo de la Policía Judicial de Usera.

Agentes de la Policía Nacional han detenido este domingo a una mujer como presunta responsable del asesinato de un hombre en una vivienda situada en el distrito madrileño de Usera el pasado viernes 26 de diciembre.

Esta es la segunda detención que se efectúa en relación con la muerte de un hombre de 60 años que fue acuchillado en la pierna en el interior de un domicilio.

Hacia las 11.30 horas del pasado viernes, los servicios de emergencias recibieron un aviso de un varón manifestando que en su domicilio habían apuñalado a su amigo.

#SUMMA112 confirmó ayer el fallecimiento de un hombre que presentaba una herida por arma blanca tras sufrir una agresión en su domicilio.



📍 C/ Marcelo Usera. Madrid.



La víctima entró en parada cardiorrespiratoria, que no se logró revertir.@policia investiga. pic.twitter.com/t3B38awHmG — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) December 27, 2025

A la llegada del personal médico y tras realizarle una primera asistencia sanitaria, esta persona falleció.

Hasta el lugar se desplazaron indicativos del grupo de atención al ciudadano (GAC), policía científica, el grupo VI de homicidios y el grupo de policía judicial de la comisaría de distrito de Usera- Villaverde, quien finalmente se hizo cargo de la investigación.

Avanzadas las pesquisas policiales, los agentes lograron identificar a una mujer partícipe en la agresión que causó la muerte a la víctima.

La presunta autora material fue localizada en un municipio del sur de Madrid por un indicativo del grupo de policía judicial y del grupo operativo de respuesta, pertenecientes a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde.

Por todos estos hechos, ha sido detenida esta mujer como presunta responsable de un delito de homicidio y quebrantamiento de condena, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

Según informan fuentes policiales, en el momento de los hechos, se produjo una discusión por motivos sentimentales y los implicados se encontraban consumiendo droga en ese momento.

Según indicaron a Efe fuentes de la Policía Nacional, el primer detenido, de 57 años, y el hombre que resultó fallecido estaban en el domicilio del arrestado, que, a la llegada de los agentes, sostuvo que habían apuñalado a su amigo, pero no mencionó la presencia de la mujer.



Ante un discurso incoherente y tras encontrar en la casa el arma presuntamente empleada en la agresión, un cuchillo de grandes dimensiones, la Policía Nacional detuvo al morador de la vivienda como presunto responsable de un delito de homicidio.

Cuando llegaron los agentes, la víctima todavía estaba con vida. A la espera de los sanitarios, la Policía le hizo un torniquete en la pierna para cortar la hemorragia, pero el hombre entró después en parada cardiorrespiratoria mientras era asistido por los sanitarios.



Tras más de 30 minutos realizando maniobras de reanimación avanzadas, no se logró revertir la parada, según ha indicado Emergencias Madrid.



Tanto la víctima como su presunto agresor son de nacionalidad española. La Policía Nacional, y en concreto la Policía Judicial de la comisaría de Usera, se ha hecho cargo de las investigaciones