La cesta de Navidad más grande de España está en Madrid: un BMW X4, 50.000 euros en oro y bolsos de Gucci y Dior

Las claves nuevo Generado con IA Madrid alberga la cesta de Navidad más grande de España, valorada en más de 200.000 euros. Entre los premios destacan un BMW X4 valorado en 78.900 euros y 50.000 euros en lingotes de oro. La cesta incluye también bolsos de lujo de Gucci y Dior, productos Apple, una moto Suzuki y 20.000 euros para viajes. El ganador de la cesta se anunciará el 6 de enero, coincidiendo con el sorteo de la Lotería del Niño.

La Navidad es para muchas personas la época más especial del año. Por eso, cada uno tiene una manera diferente de vivirla. Y en los últimos tiempos, Madrid aparece en el escenario ideal de muchos planes. No solo para los que residen de manera habitual en la capital, sino también para todos los que llegan a la ciudad a visitarla.

En Madrid no faltan los planes por hacer. De hecho, en los últimos años, el abanico de oportunidades ha crecido de manera exponencial. Ahora, cada día hay un espectáculo nuevo que merece la pena visitar, ya sea en familia o con amigos. Sus mercadillos, sus pueblos decorados, sus rutas con encanto y los acontecimientos como Mavidad, que se celebrará en el Bernabéu, o la pista de hielo del Metropolitano.

Y es que Madrid se ha convertido en una ciudad de Navidad. Pero no solo por estos eventos, sino porque también es punto de parada obligatoria a la hora de comprar Lotería de Navidad. Doña Manolita, la administración más famosa de España, se lleva la palma. Pero también otras como la de Joaquín en el intercambiador de Moncloa, conocida por repartir multitud de premios en los últimos años.

Sin embargo, no paran de surgir excusas para venir a Madrid y disfrutar de la Navidad. Una de las más particulares es poder llevarte la Cesta de Navidad más grande de España. Y es que esta se encuentra en la capital con premios como oro, coches, motos, joyas y mil artículos de lujo más.

Tanto es así que ha suscitado el interés de miles de personas que intentarán hacerse con un montante que parece salido de un programa de televisión. Y es que el premio total casi hace la competencia al Gordo de la Lotería de Navidad. Artículos de primera categoría para los que se venden participaciones y que conocerán su ganador el próximo 6 de enero, con el sorteo de la Lotería del Niño en el Día de Reyes.

¿Cuánto vale la cesta de Navidad más cara de España?

Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Cuánto vale esta increíble cesta de Navidad? La verdad es que mucho, ya que la variedad de artículos que en ella se ofrecen no está reñida con el lujo de los mismos. En definitiva, hay cantidad y calidad casi a partes iguales.

El premio más suculento y llamativo es un coche. Concretamente, un BMW X4 Pack M que está valorado en 78.900 euros. Después, el siguiente obsequio con mayor valoración es también uno de los más particulares. Se trata de oro en lingotes por valor de 50.000 euros. Seguramente, pocos esperaban tener lingotes en su casa como si de un ladrón se tratase. Pero con esta increíble cesta de Navidad todo es posible.

Siguiendo con la lista de premios tenemos también 20.000 euros para hacer viajes y así, de paso, cumplir nuestros sueños más aventureros. Y para seguir moviéndonos por nuestra vida, al BMW lo acompaña una Suzuki GSX de 15.800 euros.

Y por si fuera poco, la megacesta de Navidad se completa con artículos como bolsos de Gucci, Yves Saint Laurent o Dior valorados en 7.500 euros o productos de Apple como iPhone o iMac por valor de 6.000 euros, una bicicleta Cannondale valorada en 5.000 euros y muchos más regalos.

En total, se calcula que la cesta de Navidad más grande de España, la cual descansa en una habitación repleta de cosas por sus impresionantes dimensiones, está valorada en más de 200.000 euros. Un premio que hace la competencia al Gordo de Navidad, de 320.000 euros netos, y que supera con creces los 108.000 euros netos que ofrece el segundo. Para poder participar mientras queden tickets, los cuales están a punto de agotarse, hay que entrar en www.lamegacesta.es.