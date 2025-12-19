Ángel del Valle, ganadero madrileño, se manifiesta por los recortes del 22% en la PAC: “Así nadie quiere dedicarse a esto”

Ángel del Valle ha mamado la ganadería y ha heredado el gusto por ella de sus padres, abuelos y bisabuelos a través una pequeña empresa familiar de cuarta generación (Hermanos del Valle) de la sierra de Madrid. Tiene 200 vacas, lleva 25 años dedicado a vender carne de calidad y no concibe dedicarse a otra cosa. Sin embargo, si llegan los recortes, o la competencia desleal de Mercosur, o todo a la vez, no tiene claro si su negocio “será viable”.

Por eso, es uno de los muchos ganaderos y agricultores que se concentran este viernes —después de que sus compañeros lo hicieran en Bruselas un día antes— frente al edificio de la Comisión Europea para protestar por el recorte del 22% en el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034), que supondrá 10.000 millones de euros menos para la PAC en España. Y, también, por los acuerdos comerciales entre la UE y Mercosur para exportar productos. “Esto contribuye a la competencia desleal y a la pérdida de rentabilidad del sector primario”, reconocen desde Unión de Uniones.

“Si todo esto va hacia delante, es posible que las granjas pequeñas no tengan fuerza para salir adelante”, explica a EL ESPAÑOL. “Nos ponen al pie de los caballos si recortan un 22% la PAC y, al mismo tiempo, firman el acuerdo con Mercosur sin que existan las mismas condiciones”, prosigue.

Ángel del Valle, que además es el responsable de su sector en la organización agraria Unión de Uniones, tendría que plantearse muchas cosas si todos estos vaticinios se cumplen. Él tiene ganadería extensiva —animales que se crían en monte abierto— y algo de intensiva —los que están 7 meses con la madre reproductora en el campo y luego se ceban en instalaciones—. “Nosotros sólo vendemos carne de calidad bajo la Indicación Geográfica Protegida de Carne de la Sierra de Guadarrama”, cuenta

Los jóvenes, condenados

Y, ahora mismo, le va bien. “Estamos disfrutando de un pequeño repunte en los precios, pero con la incertidumbre de que todo esto salga adelante o de que te llegue una enfermedad, como ha ocurrido en Cataluña, y te vayas al paro, que es lo que le ha pasado a 17 granjas en Cataluña. Porque si te llega cualquier enfermedad de categoría A, te piden sacrificar a todos los animales. Y, en ese caso, te quedas sin trabajo”, reconoce.

Ángel del Valle.

Por seguir su modo de vida, se manifiesta este viernes frente al edificio de la Comisión Europea en Madrid. “No queremos hablar de recortes porque no se pueden hacer. Parece que tengamos que pagar los tanques con agricultores y ganaderos”, lamenta.

Pero, si finalmente salen adelante, “te tienes que plantear todo. No tenemos claro que con los recortes esto sea viable”. Pero no sólo él, sino todo un sector. Porque si él cae, también lo harían “los dueños de las parcelas que arrendamos, los carniceros... Luego querremos que se mantengan los paisajes, pero si empezamos a abandonar el campo”.

Claro que, tanto Ángel como el resto de ganaderos, podrían mantenerse si suben los precios. “Luego la gente dirá que sube la cesta de la compra, pero si te quitan de un lado... ¿Cómo te sentirías tú mañana si te bajan un 22% tu salario?”, pregunta, retóricamente.

La respuesta a su pregunta es obvia y, desde luego, también la repercusión futura que puede tener esto. “Al final los jóvenes no se quieren dedicar a esto. ¿Por qué? Porque si les dices que no van a tener vacaciones —porque a los animales tienes que cuidarlos 365 días al año—, les dices que su salario va a ser mínimo y que van a tener que pagar todos los impuestos —con independencia de lo que ganen— pues lo normal es que no se quieran dedicar a esto”, finiquita.