La "obra faraónica" de levantar la pista de hielo más grande de Europa con más de 4.200 M2 dentro del Metropolitano

El estadio Metropolitano dejará de acoger partidos durante unos días para convertirse en nada menos que la pista de hielo más grande de Europa. La construcción de los más de 4.200 metros cuadrados a una altura de 10 metros ha sido una auténtica obra de ingeniería que se abrirá al público este viernes 19 de diciembre.

Los madrileños podrán disfrutar de Madrid On Ice, que así es como se llama esta enorme pista de hielo, hasta el 11 de enero, día en que cerrará sus puertas y el estadio volverá a acoger partidos y otros eventos.

Y lo cierto es que una de las mayores pistas de hielo de Europa en el interior de un icónico estadio no se levanta de la noche a la mañana.

La construcción de la pista de hielo Madrid on Ice. Sara Fernández

Borja Cuesta, director general de Komodo, la empresa organizadora de Madrid On Ice contó que esta "obra faraónica" se tarda en hacer "cinco días con más de 350 personas trabajando" las 24 horas al día.

Y ya no solo el montaje, sino que la gran estructura que sostiene la pista no daña el césped del estadio y tiene unos innovadores sistemas de congelación del agua.

"Es la experiencia de patinaje más grande de Europa. Además, este año tendremos una gran oferta gastronómica y un mercadillo navideño que gustará a todos los asistentes", contó.

Todo ello, con clases "de patinaje de la mano de la Federación de Deportes de Hielo" y "muchas actividades para niños", contó Borja Cuesta.

La construcción de la pista de hielo Madrid on Ice. Sara Fernández

También habrá "música en directo con sesiones de Dj Nano, Carlos Jean, Mickey Pavón o Los Gilca" entre muchos otros.

De hecho, Borja Cuesta y Óscar Mayo, director general del Atlético de Madrid, recomendaron a los asistentes "reservar cuanto antes" pues ya hay varios días "con muchas entradas vendidas".

"La sesión general con patín cuesta 15 euros y las sesiones nocturnas con DJ y patinaje cuestan 23. También hay entradas sin patines, ya que muchas familias vienen a verlo o a disfrutar del mercado navideño", explicó Óscar Mayo.

El director general del Atlético de Madrid, contó que el estadio Metropolitano acoge al año más de 250 eventos corporativos, más de 60 eventos deportivos, pero este es uno "especialmente bonito para la ciudad de Madrid", ya que es "un gran reto de ingeniería".

La construcción de la pista de hielo Madrid on Ice. Sara Fernández

"De hecho, otros estadios de España y Europa nos han preguntado por el proyecto y se han interesado en replicarlo, lo que nos hace sentir todavía más orgullosos", detalló Óscar Mayo.

El año pasado, la pista acogió a más de 100.000 visitantes y, si todo va bien, este año se espera que esa cifra sea "aún más alta".