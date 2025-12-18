Buscan a Gemma, desaparecida en Majadahonda (Madrid): tiene 30 años y estaba ingresada en el Hospital Puerta de Hierro

Las claves nuevo Generado con IA Gemma H. C., una joven de 30 años, está desaparecida desde este miércoles en Majadahonda, Madrid, tras ser vista por última vez en el Hospital Puerta de Hierro. La asociación SOS Desaparecidos alerta sobre su alta vulnerabilidad y pide colaboración ciudadana para localizarla. Gemma vestía pijama de hospital, camiseta azul oscuro y calcetines negros con calaveras de Disney al momento de su desaparición. Mide 1,76 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo moreno y tatuajes en el hombro y la nuca, donde lleva una brújula.

La asociación SOS Desaparecidos ha puesto en alerta a toda la Comunidad de Madrid al anunciar a través de sus redes sociales la desaparición de Gemma H. C., una joven de 30 años que está en paradero desconocido desde este miércoles.

A la joven se le ha perdido la pista en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, en la Comunidad de Madrid. Y, según la asociación SOS Desaparecidos -que trata de encontrar a todas las personas a las que se les pierde el rastro en España-, se trata de una paciente de "alta vulnerabilidad".

En el momento de su desaparición, según detalla también la asociación SOS desaparecidos, Gemma H. C., iba vestida con el pijama del hospital, una camiseta azul oscuro y unos calcetines negros con calaveras de Disney.

Para poder localizarla, desde la asociación han facilitado también, a través de sus redes sociales, la descripción de la joven, que mide 1,76 metros de altura, es de complexión delgada y tiene el pelo moreno.

La joven de 30 años lleva también tatuajes tanto en el hombro como en la nuca -concretamente, en esta parte del cuerpo, una especie de brújula-.

Para localizarla, la asociación SOS Desaparecidos ha pedido ayuda y colaboración ciudadana, especialmente en el entorno de Majadahonda y el Hospital Puerta de Hierro.

A su vez, han dejado constancia de los números a los que se puede llamar para localizar a esta joven de 30 años que se encontraba en el Hospital Puerta de Hierro de la localidad madrileña: Emergencias (112), Guardia Civil (061), Policía Nacional (091) o en el número de la propia asociación de SOS Desaparecidos (868286726).