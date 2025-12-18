Alfredo, jardinero en la Plaza de España de Madrid: "Gano unos 1.200 euros y no me llega, aquí la vida es cada vez más cara" YouTube

Madrid es una ciudad que trae de cabeza a muchas personas. El motivo principal es que cada vez es más difícil hacer vida en la capital. Y todo porque los costes se han disparado de manera inevitable e irremediable. Una situación que, según pasa el tiempo, se sigue agravando. Solo hay que ver la situación de la vivienda, donde los precios no paran de dispararse.

Cada vez quedan menos barrios que resultan rentables para comprarse una casa. En todos hay que comprar caro, pero en algunos se permite vender y sacar algo con la diferencia. Sin embargo, para comprar o para invertir hace falta tener ahorros y dinero que se pueda hipotecar o poner en riesgo. No obstante, con el actual nivel de salarios es casi imposible.

Porque esa es otra de las lacras de la vida en Madrid. No solo aumenta el coste, sino que los salarios se estancan o incluso decrecen. Una situación crítica que está llevando a la crisis a muchas personas. Y es que España, y ciudades como la capital, se han convertido en núcleos urbanos de población pobre a pesar de no estar en paro y de tener ingresos mensuales periódicos.

El problema es que los sueldos no permiten tener una buena vida en Madrid. Y a muchas personas casi ni llegar a fin de mes. Una situación que parece no tener freno y que critican personas como Alfredo, jardinero en una de las zonas más lujosas de la capital de España. Con lo que gana una persona de su sector, tener una vida en Madrid es casi imposible.

¿Cuánto gana un jardinero en Madrid?

Antes no hacía falta tener trabajos que requiriesen una preparación académica grande para tener una vida cómoda y tranquila. Sin alardes, pero sin pasar dificultades. Por ello, muchos jóvenes con problemas en sus estudios se metían a albañiles, carpinteros o fontaneros.

Sin embargo, hoy en día, ser parte de estos oficios puede ser sinónimo de riesgo. Así lo cuenta Alfredo, quien trabaja como jardinero en la Plaza de España, una de las zonas más concurridas de Madrid y donde se presuponen unos salarios más altos que en barrios de las afueras, donde reside gente más humilde.

El Ángel Viajero es un canal de redes sociales que va recorriendo diferentes puntos de la geografía española para preguntar a la gente por sus preocupaciones. Y una de ellas es, lógicamente, sus sueldos. En este caso se encuentra con este jardinero de la capital de España, quien le cuenta su caso asegurando que con lo que gana no le llega.

Sobre su salario, Alfredo titubea, pero responde: "Unos 1.200 euros". Este hombre sabe que con su trabajo no puede aspirar a un sueldo muy elevado, pero sí al menos para vivir de manera sencilla. Sin embargo, asegura que no le llega: "En principio no, porque la calidad de vida realmente está más cara. Llevar a cabo los gastos que acarrea la vida… el sueldo se queda muy corito, la verdad".

Uno de los grandes problemas es el coste de la vivienda. Pero va más allá y señala otras cuestiones igualmente importantes y que también hacen de la capital de España un lugar hostil: la energía, la compra, el transporte, gastos en ropa y ocio. Alfredo, como tantas otras personas, lo pasan mal para llegar a fin de mes y retrata de manera clara que España se encuentra en total recesión.