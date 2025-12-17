Muere apuñalada una mujer de 49 años en una vivienda en Bravo Murillo: cuando llegó la Policía ya estaba "desangrada"

Policía y personal de Emergencias en el lugar de la muerte de la mujer en Madrid. Emergencias Madrid

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer de 49 años ha muerto apuñalada en una vivienda de la calle Bravo Murillo, en el barrio de Tetuán, Madrid. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca en el cuello y la espalda y fue hallada en parada cardiorrespiratoria. La Policía Nacional y la Policía Municipal colaboran en la investigación del suceso tras certificar el fallecimiento los servicios de emergencia.

Una mujer de 49 años ha muerto en la madrugada de este miércoles en Madrid por múltiples heridas de arma blanca en el cuello y la espalda, según ha confirmado SAMUR - Protección Civil e informado Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar sobre las 0.45 horas en una vivienda del número 267 de la calle Bravo Murillo, en el barrio de Tetuán. Por el momento, la Policía Nacional está investigando lo ocurrido, con la colaboración de la Policía Municipal.

El supervisor de guardia de Samur-PC, Emilio Benito, ha explicado que a la llegada de la Policía, la primera en personarse, la víctima "se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria", tras lo que los agentes han iniciado maniobras de reanimación.

.@SAMUR_PC confirma el fallecimiento de una mujer por múltiples heridas de arma blanca.



Ha ocurrido en una vivienda de la calle Bravo Murillo, #Tetuán. @policia comienza con maniobras de #RCP, que continúa #SAMUR sin éxito.



Investiga @policia. Colabora @policiademadrid. pic.twitter.com/l4EgnMqWT2 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 17, 2025

Con todo, estaba "prácticamente exangüe", según ha indicado, y, tras media hora de intentos, el servicio ha certificado su muerte.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del suceso en colaboración con la Policía Municipal de Madrid.