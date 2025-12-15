Tres heridos leves en una explosión en una vivienda en Moraleja de Enmedio (Madrid): hay graves daños en el edificio

Las claves nuevo Generado con IA Una explosión en una vivienda de Moraleja de Enmedio (Madrid) causó graves daños materiales en el edificio. Tres vecinos quedaron atrapados en el primer piso y fueron rescatados por los bomberos con una autoescala. La detonación, posiblemente provocada por gas butano, también afectó a varios vehículos cercanos. Los tres heridos, atendidos por el SUMMA 112, presentaban lesiones leves y recibieron el alta en el lugar.

Una explosión en una vivienda ubicada en el municipio madrileño de Moraleja de Enmedio ha causado en la noche de este domingo graves daños materiales en la edificación y ha obligado a rescatar a tres vecinos.



Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, las tres personas se encontraban en el primer piso del edificio y efectivos de los Bomberos los han rescatado con una autoescala ya que los accesos a la vivienda habían quedado bloqueados.



Como consecuencia de la detonación, que puede deberse a una explosión de gas butano, varios vehículos que se encontraban aparcados en una calle cercana también han resultado afectados.

Una fuerte explosión causa graves daños en una vivienda.



📍 Moraleja de Enmedio.



Los #BomberosCM han rescatado a los vecinos de la primera planta al quedar bloqueados los accesos.



El #SUMMA112 ha atendido a 3 personas. Todas leves.



Investiga @guardiacivil pic.twitter.com/m23GBUfp2U — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) December 14, 2025

Por su parte, sanitarios del SUMMA 112 han atendido a tres personas, que presentaban lesiones leves y han sido dadas de alta en el propio lugar.



Los bomberos han revisado toda la estructura del inmueble y han llevado a cabo labores de saneamiento en la vivienda afectada.