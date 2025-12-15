Desalojada la Torre Foster de la Castellana por un incendio que desató una gran humareda

Las claves nuevo Generado con IA La Torre Foster en el paseo de la Castellana fue desalojada por un incendio originado en uno de los sótanos debido a un problema con un transformador eléctrico. El incendio, que comenzó alrededor de las 10:30, fue controlado por los bomberos una hora después, sin que se registraran heridos ni intoxicados. La intensa humareda obligó a evacuar a todos los trabajadores del edificio por motivos de seguridad y se espera su reingreso tras ventilar el inmueble. En otro suceso, una explosión en una vivienda de Moraleja de Enmedio causó graves daños materiales, tres heridos leves y el rescate de los vecinos afectados por los bomberos.

La torre Foster o Moeve, ubicada en el paseo de la Castellana 259, en el Cuatro Torres Business Area, ha sido desalojada durante la mañana de este lunes por un incendio originado en uno de los sótanos, según informa un portavoz de Emergencias Madrid.

Según detallan las citadas fuentes, el incendio se ha registrado hacia las 10.30 horas y los bomberos han dado por controlado el fuego hacia las 11.30 horas.

Por fortuna, no ha habido heridos ni intoxicados por el humo, pero se ha desalojado el edificio por motivos de seguridad.

#Incendio de transformador eléctrico en planta sótano de una de las torres de Castellana 259.@BomberosMad extingue el fuego y evacúa el edificio junto con el personal de seguridad.



No hay heridos. Personal desalojado a la espera del restablecimiento de suministro eléctrico. pic.twitter.com/gdUsfVH1BF — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 15, 2025

Al parecer, el origen del fuego ha sido un problema con un transformador eléctrico ubicado en los sótanos del edificio.

La intensa humareda que se ha producido ha obligado a los bomberos a desalojar a todos los trabajadores que, poco a poco, podrán entrar en el edificio cuando se haya disipado todo el humo.

Este incendio no ha sido el único suceso que se ha registrado en las últimas horas en la Comunidad de Madrid que ha requerido la presencia de los bomberos.

Una explosión en una vivienda ubicada en el municipio madrileño de Moraleja de Enmedio ha causado en la noche de este domingo graves daños materiales en la edificación y ha obligado a rescatar a tres vecinos.

Una fuerte explosión causa graves daños en una vivienda.



📍 Moraleja de Enmedio.



Los #BomberosCM han rescatado a los vecinos de la primera planta al quedar bloqueados los accesos.



El #SUMMA112 ha atendido a 3 personas. Todas leves.



Investiga @guardiacivil pic.twitter.com/m23GBUfp2U — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) December 14, 2025

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, las tres personas se encontraban en el primer piso del edificio y efectivos de los Bomberos los han rescatado con una autoescala ya que los accesos a la vivienda habían quedado bloqueados.



Como consecuencia de la detonación, que puede deberse a una explosión de gas butano, varios vehículos que se encontraban aparcados en una calle cercana también han resultado afectados.

Por su parte, sanitarios del SUMMA 112 han atendido a tres personas, que presentaban lesiones leves y han sido dadas de alta en el propio lugar.



Los bomberos han revisado toda la estructura del inmueble y han llevado a cabo labores de saneamiento en la vivienda afectada.