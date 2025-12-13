Joaquín, dueño de un negocio de lotería, tras repartir 3 millones en premios: "Dar el Gordo de Navidad es ganar la Champions"

A medida que avanza el mes de diciembre, es inevitable pensar en la llegada de la Navidad. Su espíritu y su ambiente lo inundan todo y más en una ciudad como Madrid, la cual se ha transformado en los últimos años convirtiéndose en una de las más bonitas para visitar en estas fechas. La capital ahora se sitúa a la vanguardia de Europa, también para cerrar el año.

Sin embargo, la Navidad en Madrid es diferente a cualquier otro lugar del mundo no solo por los grandes espectáculos que allí se celebran y por los impresionantes decorados. También lo es por las costumbres que recorren sus calles, como la tradicional lotería. Y es que es raro que una persona pare en la capital y no se lleve algún décimo.

Dicen que donde más se mueve y más se compra y se vende, más opciones hay de que nos toque. Pero hay algunos sitios, escogidos estratégicamente, donde todo buen amante de la lotería debería parar para intentar encontrar la suerte. Sin duda, el más mediático de España es la administración de Doña Manolita. Aunque no es la única.

Una de las administraciones que en los últimos años ha ganado más repercusión y popularidad es la de 'La Chulapa', situada dentro del intercambiador de transportes de Moncloa. Su éxito no se debe a ninguna superstición, sino a la estadística. Y es que desde hace unos años se ha convertido en una de las más fiables de toda España.

Aunque su mayor éxito llegó a partir de la Navidad de 2022, cuando vendió el Gordo y regó de premios la ciudad de Madrid y buena parte de los valientes que se habían atrevido a buscar allí la suerte. Una venta que venía a completar una serie de resultados increíbles y que convirtieron a su gerente, Joaquín Monroy de la Peña, en famoso nacionalmente.

Joaquín Monroy lleva la suerte

Vender un premio Gordo de la Lotería de Navidad no debe ser una tarea fácil. Sin embargo, cuando consigues una hazaña de este tipo de manera frecuente, el logro se convierte en una cronología de hechos casi imposibles. Aunque ese es el día a día de Joaquín Monroy, lotero de Madrid en el intercambiador de Moncloa y gran icono de estas fechas.

Joaquín consiguió vender el premio Gordo de la Lotería de Navidad en el año 2022. Y solo unos días más tarde, en la Lotería del Niño de 2023, consiguió vender también el segundo premio. Una lista de agraciados que no terminan y de personas que tienen mucho que agradecerle a este empresario convertido en el 'hombre suerte' de estas fechas tan señaladas.

En total consiguió encadenar en muy poco tiempo 9 grandes premios en solo 5 meses. Y es que poco más de un mes después de aquel segundo premio en enero de 2023 consiguió repartir otro primer premio de la Lotería Nacional. Esta racha de buenos resultados le permitieron ser elegido como el mejor 'Lotero del Año', un galardón muy reconocido dentro del sector.

Tanto es así que el número de personas que pasaban por su administración se disparó por completo, alcanzando las 1.200 al día. Y es que todos querían pasar por 'La Chulapa', una administración que había repartido 3,2 millones de euros en premios. Una situación que casi llevó al éxtasis a la imagen visible de este éxito: "El día del Gordo fue el mejor día de mi vida. Es como si eres futbolista y ganas la Champions".

Así lo contaba Joaquín Monroy a Telemadrid mientras las personas que copaban su administración 'se pegaban' por conseguir algo de lotería. "Aquí siempre cae la lotería", decía una mujer, a lo que otro madrileño respondía: "Toca bastante".

Además, la historia de este lotero es de lo más particular, ya que es graduado en Administración y Dirección de Empresas, estudios que ha utilizado para llevar su negocio hasta lo más alto, impulsándolo a través de su página web y de sus propias redes sociales. También aprovechó su experiencia de más de 10 años trabajando como relaciones públicas para hacer ventas que aún recuerda.

Y es que en lugar de confiar en terceros, Joaquín se hizo una ruta vendiendo a empresas tan grandes como Google, Cabify o Santander. Ventas que impulsaron totalmente su negocio. Aunque su objetivo es seguir creciendo y para ello no para de tener ideas como sus ventas en la Pradera de San Isidro, algo que consideraba imprescindible siendo el nombre de su administración 'La Chulapa'. Y es que Joaquín quiere ser el rey de la lotería en Madrid: "Me encantaría decir que vendo igual o más que Doña Manolita".