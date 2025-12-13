Damián, albañil, sobre por qué los españoles no quieren trabajar en la obra: "Parece que no tienen ilusión"

Las claves nuevo Generado con IA El sector de la construcción en España enfrenta una escasez de mano de obra, especialmente entre los jóvenes, que prefieren empleos menos exigentes. Damián, albañil entrevistado por un youtuber, destaca la dureza del oficio y la falta de ilusión de muchos españoles para trabajar en la obra. A pesar de la falta de personal nacional, la profesión se mantiene gracias a la llegada de trabajadores extranjeros dispuestos a cubrir estos puestos. Madrid afronta grandes proyectos urbanísticos, como Madrid Nuevo Norte, que requieren una alta demanda de mano de obra para desarrollar nuevos barrios y mejorar infraestructuras.

La construcción se ha convertido en un sector cada vez más complicado: los salarios no suelen ser especialmente altos, las jornadas pueden ser exigentes y muchos jóvenes prefieren optar por trabajos menos duros o con mejores perspectivas de crecimiento.

Como resultado, cada vez es más difícil encontrar mano de obra dispuesta a entrar en el oficio, lo que agrava la falta de personal en obras de todo tipo, algo que también sucede en Madrid, a pesar de que se están proyectando en la Comunidad nuevos barrios con vivienda de nueva construcción.

Para comprobar de primera mano en qué momento está este sector, el Youtuber y Tiktoker, Adrián G. Martín, entrevistó a Damián, un albañil que le explicó que se trata de una profesión "muy dura".

Además, durante la entrevista, Adrián le preguntó a Damián si creía que los españoles ya no querían trabajar tanto de albañil, ya que veía "muchos extranjeros".

"Parece que no tienen ilusión en trabajar ni en esto ni en muchas cosas y para tener casas bonitas, han hecho falta albañiles cualificados", le contestó Damián.

De hecho, ante este problema, Adrián le preguntó a Damián si esta falta de mano de obra podría llegar a "poner en riesgo la profesión".

"No lo creo, ya que siempre viene gente de fuera dispuesta a trabajar, pero estaría bien promocionar un poco 'lo nacional', que siempre da satisfacción", respondió Damián entre risas.

Pero lo cierto es que la construcción es un sector clave, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en el año 2026 se materializará Madrid Nuevo Norte, zona que busca ser referente internacional en sostenibilidad, innovación y calidad urbana.

Con más de 2,3 millones de metros cuadrados, la actuación se organiza en cuatro ámbitos que avanzan en paralelo, bajo la coordinación de una entidad común que garantizará la coherencia del conjunto: Las Tablas Oeste, Malmea-San Roque-Tres Olivos, Centro de Negocios de Chamartín y Estación de Chamartín.

La intervención persigue un cambio estructural: nuevos barrios con vivienda y comercio de proximidad, grandes parques, equipamientos públicos y una movilidad más eficiente y conectada con el transporte público, todo ello articulado en cuatro piezas complementarias que se gestionarán de forma independiente, pero alineadas con un plan integral de ciudad.

La coordinación técnica y administrativa entre ámbitos permitirá sincronizar infraestructuras compartidas y acelerar la llegada de beneficios tangibles para la ciudadanía.