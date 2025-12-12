Muere a los 102 años Fernando García, el mítico vecino de Tetúan que creó la asociación del barrio: "No tuvo enemigos"

Las claves nuevo Generado con IA Fernando García, fundador de la Asociación Vecinal Solidaridad de Cuatro Caminos-Tetuán, falleció a los 102 años tras dedicar su vida al barrio de Tetuán. Durante cuatro décadas presidió la asociación, liderando mejoras que transformaron la vida de varias generaciones en el distrito. García fue un referente del activismo vecinal durante la Transición y es recordado por su carácter conciliador y su vocación de servicio a la comunidad. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid ha enviado un mensaje de apoyo a su familia y compañeros, destacando su legado de compromiso y amor por el barrio.

El barrio de Tetuán se despide este viernes de uno de sus grandes referentes vecinales. Fernando García, fundador y alma mater de la Asociación Vecinal Solidaridad de Cuatro Caminos-Tetuán, falleció a los 102 años, dejando atrás una vida dedicada al compromiso cívico y al bienestar de su comunidad.

Durante décadas, García fue la voz y la memoria del distrito, consiguiendo mejoras que marcaron la vida cotidiana de varias generaciones de vecinos.

Nacido en Castillejos el 10 de octubre de 1923, García estuvo siempre vinculado a su barrio y al distrito, al que dedicó gran parte de su existencia.

Él fue el fundador de la asociación vecinal Solidaridad de Cuatro Caminos-Tetuán junto a personalidades como Nicolás Sartorius, Natalia Calamay, Aurora Bautista y Carlos París, ejerció la presidencia de la asociación durante cuatro décadas, liderando iniciativas que transformaron tanto el barrio como la ciudad.

Recordado por medios locales como Tetuán 30 Días, García combinó desde joven su formación y su compromiso social.

Esta noche, a sus 102 años, nos ha dejado uno de nuestros pioneros, Fernando García, fundador y pte durante 4 décadas de la @asocvec4Ctetuan Compañero ejemplar, era alma y memoria de Tetuán. Un abrazo a su familia y a ls compas de la AV

Estudió en el Grupo Escolar Giner de los Ríos hasta que la Guerra Civil obligó a su familia a trasladarse a Buñol, regresando poco antes del fin de los combates.

Su participación en el movimiento obrero le valió enfrentamientos con la policía, pero su vocación por mejorar la vida de los vecinos siempre primó.

Tras una etapa en Brasil, se volcó plenamente en el activismo vecinal durante la Transición, convirtiéndose en un referente respetado por todas las administraciones y asociaciones del distrito.

Además de su labor en la asociación, García fue conocido por su carácter conciliador y cercano: "Fernando García no ha tenido enemigos, ha hecho buenas migas con todos los concejales y ha sido, con su voz quebrada y tenue, el mejor pregonero de las Fiestas de Tetuán", destacaban desde Tetuán 30 Días.

Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), entidad con la que siempre mantuvo un fuerte vínculo, se ha enviado un mensaje de apoyo a su familia, amigos y compañeros de la asociación, prometiendo mantener vivo su ejemplo de compromiso y amor por el barrio.