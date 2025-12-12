Anuncian el final del espectáculo más mítico del Parque Warner en Madrid: el último día para verlo en directo

Las claves nuevo Generado con IA El espectáculo 'Loca Academia de Policía' del Parque Warner Madrid se despide definitivamente el 5 de enero de 2025, tras más de 20 años en cartel. Desde 2002, el show ha ofrecido más de 10.000 funciones, combinando acrobacias, humor y acción con especialistas y cerca de 500 vehículos. Durante las últimas semanas del espectáculo, el parque estará decorado con temática navideña y se celebrará la segunda edición de 'Christmas Studios'. La programación navideña incluye nuevos espectáculos, personajes icónicos y actividades como la cabalgata de Reyes y el gran desfile 'Superstars of Christmas Parade'.

Parque Warner Madrid anuncia el final de una era. Su aclamado espectáculo de especialistas, Loca Academia de Policía, apagará sus motores definitivamente el próximo 5 de enero, coincidiendo con el cierre de la temporada 2025, según informan desde el parque en nota de prensa.

Desde su estreno en 2002, este espectáculo se ha consolidado como una experiencia fundamental durante las visitas al Parque Warner, combinando la acción trepidante del cine de Hollywood con el humor característico de la famosa saga de películas.

Durante su trayectoria, el Teatro de Especialistas -ubicado en la zona de Movie World Studios- ha acogido más de 10 mil funciones, convirtiéndose en una parada obligatoria para familias y amantes de la adrenalina durante más de 20 años.

El espectáculo, conocido por su despliegue técnico y la increíble habilidad de sus pilotos, ofrece una experiencia de 30 minutos llena de persecuciones a alta velocidad, explosiones controladas, saltos imposibles y situaciones cómicas protagonizadas por los personajes más queridos de la academia.

El fin del espectáculo marca el cierre de un ciclo histórico para el parque, pero también supone una oportunidad única: si nunca lo has visto, este es tu momento y, si creciste con ella, es el momento de despedirse.

Así que toma asiento y disfruta de este show sin igual, donde entran en escena hasta diez vehículos de diferentes tamaños, tipos y cilindradas.

Con ellos, el equipo técnico realiza acrobacias que no dejan a nadie indiferente, invitando al público a acompañar a los peculiares agentes de la academia de policía de Los Ángeles: Mahoney, Kirkland, Shulmann, Tackleberry, el Teniente Harris y el Comandante Lassard, en su misión para combatir contra la banda más temida de la ciudad.

"Loca Academia de Policía" no ha sido solo un show, sino una escuela de talento ya que por su pista han pasado más de 150 especialistas de primer nivel internacional. Además, casi 500 vehículos han formado parte de este inolvidable espectáculo.

"Durante más de 20 años, 'Loca Academia de Policía', ha sido uno de los espectáculos más queridos de Parque Warner. Queremos que estas últimas semanas sean un homenaje a la risa y a la espectacularidad del show, invitando a todos a sentir el rugido de sus motores una última vez.

Aunque nos llena la emoción y la nostalgia de su despedida, muy pronto llegará una novedad que, estamos seguros, seguirá sorprendiendo a nuestros visitantes y les hará vivir un auténtico día de cine", señala Javier Guarido, director general de Parque Warner Madrid.

Durante los últimos días en los que estará disponible el espectáculo de "Loca Academia de Policía", Parque Warner estará totalmente tematizado con su decoración navideña, por lo que es el momento ideal para disfrutar del parque.

Del 6 de diciembre al 5 de enero, Parque Warner Madrid celebra la segunda edición de "Christmas Studios", transformando el parque en un auténtico plató de cine donde la magia y la fantasía navideña cobran vida en cada rincón.

La temporada destaca por la espectacular decoración de su icónico árbol de 22 metros en la entrada principal, que este año estrena un show de vídeo y música con personajes de Looney Tunes y DC, y por el estreno de "Bubble Christmas" en el Teatro Chino, un emotivo espectáculo de burbujas donde el duende Bublinna recoge los deseos de los niños.

La programación se completa con una oferta inmersiva que incluye el nuevo show de baile "Happy Holiday!" en Hollywood Boulevard y el "Repsol Christmas Music Studio", donde los visitantes pueden grabar villancicos con calidad profesional.

Además, personajes míticos como los de DC, Looney Tunes, Gizmo de los Gremlins y los Reyes Magos —que estarán presentes hasta el 5 de enero, día en el que se podrá disfrutar de una gran cabalgata— recorrerán el parque para compartir el espíritu navideño, culminando cada jornada con el gran desfile "Superstars of Christmas Parade".