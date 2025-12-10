Cae una banda asentada en Vallecas que estafó más de 70.000 euros usando 'mulas' financieras: hay 11 detenidos

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal en Puente de Vallecas que estafó más de 70.000 euros utilizando 'mulas' financieras. La organización abría cuentas bancarias con identidades y nóminas falsas para obtener tarjetas de crédito, que usaban en compras y apuestas. Han sido detenidas 11 personas, incluidos los cabecillas, acusados de pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental. En los registros se incautaron material informático, teléfonos, tarjetas bancarias vírgenes, un arma de fuego, metanfetamina y más de 3.000 euros en efectivo.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal asentada en Puente de Vallecas que estafó más de 70.000 euros mediante el uso de “mulas” financieras, según informan desde la Jefatura Superior de Madrid en nota de prensa.

Aportaban paquetes de identidad a las entidades y procedían a la apertura de cuentas bancarias, aportando nóminas falsas para dar apariencia de solvencia económica.

Con estas cuentas obtenían tarjetas de crédito que iban directamente a manos de los estafadores, para realizar compras y apuestas en casinos.

Han sido detenidas 11 personas, entre ellas los cabecillas de la organización, como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental.

La investigación comenzó en el mes de octubre de 2024, tras recibir la denuncia de una entidad bancaria donde el entramado criminal habría ocasionado un perjuicio económico de casi 75.000 y otros 7.000 euros que estaban pendientes de concesión de crédito.

Esta organización criminal contactaba con las denominadas mulas financieras, mayoritariamente personas que querían ganar dinero de forma sencilla y rápida, a través de redes sociales.

Estos individuos son piezas imprescindibles para la organización, ya que dan inicio al ilícito penal y dificultan la identificación de los cabecillas.

Una vez realizaban la apertura de cuentas bancarias, gastaban cantidades de dinero de forma incontrolada e impulsiva a través de compras físicas y online, casinos y casas de apuestas.

El 7 de noviembre del presente año, se realizaron tres entradas y registros en los que se han intervenido material informático, teléfonos móviles, relojes, tarjetas bancarias vírgenes, grabadores de banda magnética, un arma de

fuego, más de 3.000 euros en efectivo y distintas sustancias estupefacientes como metanfetamina.

En total fueron detenidas once personas, entre las que se encontraban los responsables de la organización, siendo puestas posteriormente a disposición de la autoridad judicial.