Alberto, pescadero con 23 años de experiencia, sobre la falta de pescado en Navidad: "Puede subir un 10%"

En los próximos días, muchos madrileños se acercarán al mercado o al súper para hacer acopio de cara a Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo —para Reyes, quizás, es demasiado pronto—. Y algunos de ellos, sin duda, se dejarán caer por la pescadería. Pues bien, antes de planificar las comidas, hay que tener en cuenta varias cosas.

Alberto Murillo, de Pescados y Mariscos Murillo, en pleno centro de Madrid (Calle de Toledo, 109), no duda, en conversación con EL ESPAÑOL: “Aparte de las almejas y los mejillones, por el tema de las toxinas, va a faltar pescado salvaje, que es el que se cría en el mar, el que mejor gusto tiene y es el que mejor se puede presentar en un plato. En concreto, el besugo, la lubina, la merluza o el rape. Los que la gente compra tradicionalmente en Navidades. Estos van a escasear porque hay mucha demanda”.

Ante esa situación, Alberto recomienda comprar antes todo y congelarlo. “A los clientes que vienen todo el año, los avisamos para que no sufran esas subidas. No sé a cuánto va a ascender el precio porque dependerá un poco de esa demanda. Pero sí puede ser de un 10 o un 20%”, avisa en conversación con este periódico.

Por eso, a todos los que opten por comprarlo en los días previos para conseguir el mejor precio, les aconseja hacer hueco en el congelador y sacarlo 24 horas y dejarlo en la nevera descongelándose antes de cocinarlo en Nochebuena o Nochevieja. “Es la mejor forma para que puedas consumir el pescado con todas sus propiedades”.

Pero como no todo el mundo es así de previsor, Alberto también avisa a los que se decanten por ir a comprar pescado la semana de Nochebuena. “En ese caso, como se pesca los lunes, lo ideal es comprarlo el martes, que es fresco. Después lo normal es que los productos escaseen porque Mercamadrid no abre ni el día 25 ni el 26”, explica.

Para terminar, advierte de que quizás podría escasear la gamba gorda a la plancha de Huelva. “Pero no creo que falte en ningún momento porque es uno de los productos estrella de estos días. Así que no creo que haya ningún problema por ese lado”.

Más gasto familiar

Estas Navidades se volverán a batir todos los récords en cuanto a consumo. Los españoles gastarán de media hasta 796 euros por persona, un 16,5% más que en las fiestas del año pasado, cuando el desembolso medio se situó en 683 euros. “Este año saldremos un poco más. Sobre todo, para comer con familiares y amigos, pero también para acercarse a algún mercadillo o la cabalgata”, recoge la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) en un informe hecho público estos días.

El principal gasto de los españoles —y por ende de los madrileños— será en regalos (370 euros por persona) y se concentrará principalmente en la Noche de Reyes (192 euros), aunque gastando también mucho para Papa Noel (178 euros).

El otro gran desembolso será en las clásicas cenas navideñas (132 euros) y en los viajes (117). En menor medida, los españoles gastarán en lotería (73 euros de media) y en las celebraciones de Nochebuena, Nochevieja y Reyes (otros 73), además de en decoración (31 euros).