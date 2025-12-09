Sale a la luz el sueldo de los profesores de Madrid con respecto al resto de regiones: está entre los peores de España

Las claves nuevo Generado con IA Los profesores de Madrid cobran hasta 400 euros menos al mes que los del País Vasco, la comunidad mejor pagada. Madrid se sitúa entre las regiones con peores sueldos docentes, solo por delante de Cataluña, Aragón y Asturias. En los últimos 14 años, los docentes han perdido un 22% de poder adquisitivo y la brecha salarial entre comunidades ha aumentado. Las subidas salariales aprobadas en Madrid se consideran insuficientes, especialmente por el alto coste de vida en la región.

Hay 400 euros al mes de diferencia entre los profesores del País Vasco, la Comunidad Autónoma que mejor paga a sus docentes, y la Comunidad de Madrid. De hecho, Madrid se encuentra entre las peor pagadas. Sólo la separan 100 euros del Principado de Asturias, que es el que menos sueldo da a sus docentes.

La situación es grave cuanto menos ya que los profesores se encuentran perdiendo en torno a un 22% de poder adquisitivo en estos últimos 14 años. Mientras que esta situación se agrava, la brecha salarial entre las Comunidades Autónomas ha aumentado este último año, dejando unas pérdidas salariales históricas y nunca vistas entre los docentes.

Para intentar solventar la situación se aprobó una subida del salario medio para los profesores. Sin embargo, esta medida ha resultado insuficiente, ya que pese a que se haya producido una subida del salario medio, la inflación no ha dejado de crecer. Además, pese a que el aumento se haya producido, estamos lejos de poder recuperar las pérdidas de esta última década.

El caso de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid se encuentra entre las Comunidades Autónomas peor pagadas de España. Los docentes madrileños reciben una media de 2.461 euros al mes; tan solo Cataluña (con una media de 2.387 euros al mes), Aragón (con una media de 2.370 euros al mes) y Asturias (con una media de 2.312) se encuentran por debajo.

Estos datos generan una gran sensación de preocupación entre los docentes madrileños, ya que la diferencia con las Comunidades Autónomas que mejor pagan a sus profesores es muy grande. A la cabeza de la clasificación se encuentra el País Vasco, con una media de 2.794 euros al mes, a las cuales hay que sumarle una retribución autonómica, la mejor pagada del país, la cual hace que se sitúe en los sueldos más altos de España. Al País Vasco le siguen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con una media de 2.945 euros al mes y las Islas Canarias, con un sueldo de media de 2.900 euros.

Poniéndolo en perspectiva, la Comunidad de Madrid es de las regiones que, en cuanto a sueldo base, es de las que más paga a sus docentes, pero de las que peor complementa ese salario con respecto a las demás Comunidades Autónomas, dejándola entre las más bajas en cuanto a los salarios acumulados.

Ante esta situación, la Comunidad de Madrid es la que más se ha planteado esta subida de salario para acercarlo a las demás regiones del país. La Comunidad de Madrid, además, se sitúa entre las comunidades con un coste de vida más alto de España, lo cual incrementa esa necesidad de buscar una solución a esta situación.