La ciudad con la mayor esperanza de vida en España está en Madrid: las mujeres alcanzan los 88 años

Majadahonda vuelve a liderar la esperanza de vida en España, con una edad media de 87,08 años, según los últimos datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre ciudades de más de 50.000 habitantes, correspondientes a 2023.

Por sexos, los hombres majariegos viven de media 85,61 años y las mujeres 88,23 años. El incremento de la esperanza de vida es especialmente significativo entre los hombres con 1,04 años más que en 2022. En ese mismo periodo, las mujeres majariegas han aumentado su esperanza de vida en 0,35 años.

Además, según los datos que el INE publicó el pasado 19 de noviembre, y en este caso, correspondientes a 2024, la Comunidad de Madrid destaca como la más longeva de España, con una esperanza de vida de 85,6 años, seguida de Castilla y León (84,7), Comunidad Foral de Navarra (84,7) y País Vasco (84,6). A nivel nacional, las personas viven en España una media de 84,01 años, lo que supone 0,24 años más que en 2023. Por sexos, los hombres tienen una vida media de 81,38 años mientras que en el caso de las mujeres la cifra aumenta hasta los 86,5 años.

Un envejecimiento activo y saludable

El envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada son dos de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Majadahonda y su alcaldesa, Lola Moreno, desde el inicio de su mandato. Todas las concejalías del Ayuntamiento de Majadahonda están implicadas en el envejecimiento activo de los ciudadanos y en la lucha contra la soledad no deseada, poniendo en marcha programas y actividades para mejorar la salud física y mental de los participantes, crear y fortalecer nuevas relaciones sociales y promover el aprendizaje de nuevos conocimientos.

El Centro de Mayores “Reina Sofía” es el epicentro de esta política con programas, cursos, talleres y charlas para retrasar el deterioro cognitivo, entrenar la memoria o disfrutar en comunidad de la cultura y el ocio. Este año se han ofertado cerca de 2.600 plazas en las iniciativas programadas por la concejalía de Bienestar Social Familia y Mayores, entre las que no faltan actividades intergeneracionales para reforzar los vínculos entre los más jóvenes y los mayores.

Una imagen de la Gran Vía de Majadahonda. Comunidad de Madrid

Por su parte, la concejalía de Deportes cuenta con programas específicos como “Mayores en marcha”, petanca, pilates o yoga –en total casi una decena de actividades deportivas- en las que están inscritas cerca de 1.000 personas mayores de 60 años.

Todo ello sin olvidar que Majadahonda es una ciudad verde, reconocida por Naciones Unidas como “Ciudad de los árboles” y puede considerarse una “ciudad de los 15 minutos”, con los servicios esenciales para los ciudadanos en un radio de unos 15 minutos a pie o en bicicleta desde su domicilio. El municipio cuenta con numerosos parques urbanos y zonas forestales como el Monte del Pilar o La Dehesa, que mejoran el bienestar y calidad de vida a los ciudadanos.