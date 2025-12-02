Los guardias civiles no quieren trabajar en Madrid ni por 2.000 euros: "Es difícil atraerles, faltan dos millares de agentes"

Los sindicatos de la Guardia Civil -Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) e Independientes de la Guardia Civil (IGC)- "llevan tiempo" alertando del "preocupante déficit" de efectivos en la Comunidad de Madrid.

Según sus datos, se necesitan al menos 2.000 agentes adicionales en la región. Sobre todo, los que cubren a los municipios pequeños con poca policía local. Alcaldes de algunas de las localidades afectadas, como Torrelaguna, Somosierra o Morata de Tajuña, ya han denunciado esta situación.

Algunos cuarteles, como el de Torrelaguna, llevan una media de ocho municipios. Este, en concreto, da servicio a más de 30.000 habitantes de localidades como Cabanillas, Patones, Venturada, Redeña, Torremocha, Berrueco y La Cabrera, además de la propia.

En este caso, además, desde JUCIL denuncian el hecho del desalojo del edificio que albergaba el cuartel, que acaba de producirse en la última semana por peligro de derrumbe.

"Pedimos que se nos ayude en la seguridad de nuestros vecinos. Responsabilidad de la Delegación del Gobierno y que, sinceramente, está en juego", dice Fernando Villalaín, regidor de Morata de Tajuña, en declaraciones recogidas por Telemadrid.

"El ministro del Interior y el delegado del Gobierno deben ampliar los efectivos de Policía y Guardia Civil en la Comunidad de Madrid y dotar con urgencia de más y mejores medios a los magníficos profesionales que tenemos en la región", ha declarado en este sentido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en sus redes sociales.

Desde los sindicatos también han expresado que desde 2004 se han cerrado en toda España unos 90 cuarteles. En la región prestan servicio poco más de 7.500 guardias civiles para patrullar sus 178 municipios (sin contar la capital), según los últimos datos proporcionados por la Delegación del Gobierno.

"Es difícil atraerles"

"Esta situación deja a la región en una posición de vulnerabilidad, aumenta la carga de trabajo de los guardias civiles y dificulta su labor de protección a la ciudadanía", comentan sobre este "déficit" desde AUGC.

En diciembre de 2024, el sindicato solicitó al Ministerio del Interior un refuerzo de 1.600 agentes de seguridad ciudadana y 400 para especialidades, alegando que "las plantillas actuales son insuficientes para la demanda existente".

Asimismo, en junio de 2024, la Asamblea de Madrid aprobó una propuesta instando al Gobierno a aumentar el número de efectivos y mejorar sus condiciones laborales, destacando la necesidad de declarar la profesión de guardia civil como "profesión de riesgo".

También a principios de este año, en mayo, volvieron a realizar esta petición en una reunión presidida por el Coronel Jefe de la Comandancia en Tres Cantos, con varios mandos de dicha Unidad.

Según ellos, "el déficit actual de efectivos está directamente relacionado con las dificultades de atraer y retener a agentes en Madrid, que se enfrenta a problemas como el elevado coste de la vivienda y vida". Actualmente, según apuntan fuentes de AUGC, el sueldo medio de un Guardia Civil en la comunidad es de aproximadamente unos 2.000 euros netos al mes.

En su opinión, "es imprescindible establecer incentivos profesionales y económicos, como la implementación de un plus de capitalidad y la consideración de la profesión como grupo de riesgo. Un déficit que evidencia la necesidad de un plan integral de refuerzo por parte del Ministerio del Interior".

"La falta de personal está afectando gravemente la capacidad de respuesta en tareas esenciales como la vigilancia en zonas rurales, el control del tráfico o la atención en emergencias. Esta carencia no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino también la de los propios agentes, quienes deben enfrentarse a situaciones de alta presión con recursos limitados", añaden.

Por su parte, ante esta problemática, en diversas ocasiones la Delegación del Gobierno en Madrid ya ha respondido que en 2024 se alcanzó un "máximo histórico de agentes" entre Guardia Civil y Policía Nacional.