Cuatro detenidos tras una violenta reyerta en plena calle en Usera: dos personas fueron apuñaladas por la espalda

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas en el transcurso de una pelea con armas blancas que tuvo lugar en la calle Gabriel, en el madrileño distrito de Usera, en la que resultaron heridas dos personas, han informado aEuropa Press fuentes policiales.

Entre los detenidos hay tres hombres y una mujer de origen ecuatoriano, colombiano y venezolano. Una de las líneas de investigación es que se trate de una pelea entre bandas juveniles violentas, aunque no se descartan otras hipótesis.

Durante la refriega, dos personas resultaron heridas tras recibir varias puñaladas en la espalda, según informó un portavoz de Emergencias Madrid.

Hacia las 4.00 horas de la madrugada de este martes, Samur Protección Civil ha atendido en la calle Juan Español de Usera a un joven de 29 años con heridas por arma blanca en la espalda. Tras estabilizarlo, ha sido trasladado al hospital 12 de Octubre.

Los servicios de emergencia también han atendido a un segundo paciente con una herida leve en la espalda, que ha rechazado traslado, según ha informado Emergencias Madrid.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer estos hechos, ya que no se han encontrado las armas blancas con las que se apuñaló a los heridos.