Confirmado por la AEMET: alerta por nieve en Madrid y temperaturas por debajo de 0 grados para las próximas horas

Madrid se ha convertido en el mayor sinónimo de frío. El mes de diciembre ha empezado de manera cruel y difícil. Lluvias, bajada de temperaturas y, sobre todo, una sensación térmica más propia de otras estaciones del año. Tal y como advertían los presagios de los especialistas climatológicos, se trataba de la llegada de un invierno climatológico.

Porque al real todavía le quedan unas semanas para llegar. No obstante, no ha habido que esperar tanto para ver los primeros copos de nieve y las primeras nevadas intensas. De hecho, en los últimos días, la situación en puntos como el Puerto de Navacerrada ya ha sido adversa, y es que las calles ya han amanecido cubiertas de blanco.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado la alerta por las adversas situaciones climatológicas. Y es que durante la jornada de este martes y durante el miércoles se esperan más nevadas con acumulaciones que podrían superar los 5 centímetros de espesor. Eso sí, a cotas por encima de los 1.000 metros.

Son días difíciles para visitar pueblos de la sierra, aunque lo cierto es que las postales son preciosas. De momento, los expertos han activado la alerta amarilla, aunque esta situación podría cambiar a lo largo de las horas si se complica la situación. La madrugada del martes al miércoles va a ser el punto más complicado de la semana a priori.

Una situación que está afectando sobre todo al centro del país, ya que no es exclusiva de la Comunidad de Madrid. Provincias como Segovia o Ávila se encuentran en un estado similar, acorraladas por las bajas temperaturas y con alertas por nevadas que podrían provocar complicaciones, sobre todo en los transportes. Por ello, se recomienda no salir de casa a menos que sea necesario.

¿Dónde va a nevar más en Madrid?

Llega la nieve a Madrid. Pero esta vez de verdad, no solo unos cuantos pocos aislados. Las primeras nevadas se están haciendo realidad en puntos como el Puerto de Navacerrada, el cual ya ha dejado su primera bonita postal del año. Para las próximas horas se esperan nevadas por encima de los 1.200 metros con un espesor aproximado de unos 5 centímetros.

Por esta razón, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado esa alerta amarilla, la cual se extenderá hasta el miércoles por la mañana. Y es que se espera que esta próxima noche se experimenten las horas más complicadas. Concretamente, desde las 21:00 horas del martes hasta las 09:00 del miércoles.

Durante este martes y también la jornada del miércoles, las temperaturas van a permanecer bordeando los 0 grados. Eso sí, la AEMET informa de que habrá temperaturas en negativo. Este frío, junto a un frente que avanzará de oeste a este por toda la península, provocarán esas nevadas con las precipitaciones que dejará en la zona central.

El miércoles, la cota de nieve podría bajar hasta los 1.000 metros e incluso hasta los 800. Rubén del Campo, portavoz de AEMET, advertía de lo siguiente: "Algunas vías de comunicación pueden verse afectadas, algunas carreteras o autovías y, por lo tanto, es recomendable consultar el estado de las carreteras".

El descenso de la cota de nieve y esas copiosas precipitaciones provocarán también un desplome de las temperaturas con más frío del que ha hecho hasta ahora. No será hasta el jueves cuando esas nevadas y ese frío tan intenso empiecen a remitir en cierto modo. La cota se elevará por encima de los 1.600 metros y las máximas despegan algo a medida que los rayos de sol se van abriendo paso. De cara al puente de diciembre, se espera que las temperaturas aumenten.