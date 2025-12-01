Torrelaguna consigue un nuevo cuartel para la Guardia Civil tras el reciente desalojo del edificio por riesgo de derrumbe

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno central construirá un nuevo cuartel para la Guardia Civil en Torrelaguna, tras el desalojo del anterior edificio por riesgo de derrumbe. La nueva instalación estará ubicada en una parcela propuesta previamente por el Ayuntamiento de Torrelaguna, pendiente de actualizar el proyecto y analizar su viabilidad. La decisión responde a una demanda histórica de los municipios de la Sierra, y se enmarca en el compromiso del Gobierno con la mejora de la seguridad en la región. El delegado del Gobierno ha solicitado la participación de la Comunidad de Madrid en la inversión para nuevas infraestructuras de seguridad.

El Gobierno central construirá un nuevo cuartel para la Guardia Civil en la localidad de Torrelaguna. Sustituirá así al anterior que tuvo que ser desalojado recientemente por motivos de seguridad debido a un posible derrumbe.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, lo ha informado este lunes en declaraciones a la prensa tras una reunión celebrada en la Delegación del Gobierno junto al alcalde de Torrelaguna, Víctor Gutiérrez, y los ediles de las localidades de Cabanillas de la Sierra, Torremocha del Jarama, La Cabrera, El Berrueco, Patones, Venturada y Redueña.

El delegado ha aseverado que esta reunión ha sido "muy provechosa" y "constructiva" en la que, además de abordar la situación en torno al cuartel de la Guardia Civil, también se ha conversado sobre el contexto "mejora continua" de la seguridad de la región y de esta zona concreta de la sierra.

Martín ha puesto en valor el compromiso del Gobierno central con la seguridad en la Comunidad de Madrid y ha señalado que precisamente que este se "materializa en el compromiso" adquirido con los alcaldes para la construcción del acuartelamiento con pabellones para los Guardias Civiles.

La nueva edificación se ubicará en el mismo término municipal de Torrelaguna, en concreto en la parcela donde el Ayuntamiento ya realizó hace tiempo una propuesta. La Delegación ha solicitado que se actualice ese proyecto y se analizará su viabilidad.

Preguntado por las fechas en que podría estar disponible este nuevo acuartelamiento, Martín no ha acotado un periodo en el que podrían comenzar las obras, y ha aludido a los trabajos que se realizan actualmente en los nuevos cuarteles de Colmenar Viejo y Arganda del Rey.

El delegado ha reconocido que esta demanda de los municipios de la Sierra "se venía haciendo desde hace tiempo", sin embargo, ha incidido en que el Gobierno autonómico debería "participar" en esta inversión "como hacen otras diputaciones provinciales y otras comunidades uniprovinciales".

Sobre la Comunidad de Madrid, Martín ha denunciado que desde el año 2008 "no aporta dinero para infraestructuras en términos ni de rehabilitación ni de construcción de nuevas instalaciones". "Ante la ausencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de España no deja tirados a los madrileños", ha subrayado.

Durante el anuncio de este nuevo cuartel, el delegado ha estado acompañado del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Carlos de Miguel, pero no de los alcaldes de las localidades que se beneficiarán de esta estructura que sustituirá al antiguo cuartel de Torrelaguna.