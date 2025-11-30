La casa de Yolanda Díaz en Madrid sobre la que Ábalos deja sospechas: la más grande de los ministros con 445 m2

Las claves nuevo Generado con IA Yolanda Díaz reside en la mayor vivienda oficial del Consejo de Ministros, un piso de 445 m2 en una de las zonas más exclusivas de Madrid. La residencia ha sido objeto de críticas y sospechas por parte de José Luis Ábalos, quien ha insinuado un uso indebido de la misma. El valor estimado de la vivienda supera los 3 millones de euros y cuenta con más de una decena de habitaciones y amplias zonas comunes. Díaz ha señalado en ocasiones que vivir en Madrid y en un ministerio es "muy duro", a pesar del lujo de su residencia.

Son días de actualidad política incesante. Y es que los casos de corrupción que acorralan al PSOE han hecho que el foco recaiga sobre personajes como el exministro José Luis Ábalos o sobre su antiguo asistente 'Koldo' García. Nombres en boca de todos y que en las últimas horas no han dudado en disparar hacia todos los frentes, incluidos otros personajes de importante trascendencia.

Es el caso de Yolanda Díaz, quien ha sido señalada por el propio Ábalos. La ministra no es del agrado del polémico personaje, quien ha asegurado que en su casa ha vivido "gente sin derecho a ello". La vivienda de la vicepresidenta segunda del Gobierno se encuentra ubicada en la misma zona que el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, lo realmente llamativo es que Yolanda Díaz vive en la residencia oficial más amplia de todo el Consejo de Ministros. Por ello, ha recibido multitud de críticas ante las cuales ha hecho oídos sordos de manera habitual. Su casa tiene más de 400 metros cuadrados y se encuentra, por lo tanto, en una de las zonas más exclusivas de Madrid.

De hecho, según el portal especializado Idealista, los pisos en esta zona de Madrid y que tienen unas dimensiones similares tienen un coste que ronda los 3 millones de euros. Sin embargo, también pueden llegar a superar los 8. Por lo tanto, la vivienda de la ministra se trata de una espectacular mansión casi en el centro de la capital.

Sin duda, una vivienda que le permite vivir en Madrid de la mejor manera posible a pesar de que en alguna ocasión ha asegurado que residir en la capital "es una condena". No obstante, resiste a ese 'sufrimiento' por su cargo, sin regresar a su Galicia natal.

¿Cómo es la casa de Yolanda Díaz en Madrid?

Yolanda Díaz puede presumir de tener la suerte de vivir en la residencia oficial más grande del Ejecutivo nacional. 445 metros cuadrados para su uso y disfrute. Una vivienda que ha sido señalada por personajes públicos como José Luis Ábalos, quien considera que esta hacía un uso fraudulento de la misma.

Por dentro, este impresionante piso en pleno Paseo de la Castellana cuenta con más de una decena de habitaciones y estancias, sin contar con sus impresionantes zonas comunes. Una casa que ha mostrado alguna vez parcialmente, sobre todo en redes sociales o en alguna campaña como la que fue empleada para las elecciones generales del año 2023.

En aquel momento salía planchando, una de sus aficiones favoritas. Según la propia ministra, es una actividad que le sirve para concentrarse y que realiza de manera habitual en su lujosa casa de Nuevos Ministerios. Una mansión que sin embargo para la gallega no es perfecta, ya que allí echa de menos el mar del que disfruta en su tierra o en otros puntos de España como Barcelona.

Pero además de señalar que vivir en Madrid "es una condena" por este motivo, también aseguró que "vivir en un ministerio es muy duro", a pesar de que tenga una casa de 445 metros cuadrados y valorada en varios millones de euros.

La suya es la más espectacular de todas las que tienen los grandes ejecutivos gubernamentales del país, ya que supera a la de Pilar Alegría (portavoz del Gobierno y ministra de Educación), de 320 metros cuadrados, y la de Diana Morant (ministra de Universidades), de 296 metros cuadrados.