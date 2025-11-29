AEMET advierte del efecto de la 'isla de calor' que golpea Madrid: un invierno climatológico con temperaturas de -5 grados

Frío y más frío. Eso es lo que les espera a los madrileños los próximos días. Y es que aunque todavía queden unas semanas para que arranque el invierno de manera oficial, los termómetros van a seguir en caída libre y no van a dar tregua alguna, haciendo muy duro el salto de hoja en el calendario.

De esta forma, se va a dar continuidad a las olas de frío y frentes polares que han azotado la Comunidad, y en particular la capital, en las últimas semanas. Sin embargo, durante los próximos días, y sobre todo con la llegada del mes de diciembre, Madrid va a experimentar un nuevo fenómeno que da explicación a este ambiente gélido.

Tal y como advierten expertos como el portal especializado Meteored, Madrid está siendo víctima estos días de una 'isla de calor'. Esta es una situación que afecta en dos procesos diferentes. El primero durante el día y el segundo durante la madrugada, dejando una sensación de frío súbito que se hace especialmente dañino durante las primeras horas de la mañana.

Así pues, aunque los madrileños se hayan despertado estos días viendo los rayos de sol golpear en la ventana, se trata de una luz que no consigue calentar el ambiente y que actúa como falsa sensación de buen tiempo. Lo cierto es que al poner un pie en la calle regresamos a ese ambiente más propio de zonas pirenaicas.

Y es que Madrid se está transformando en uno de los puntos más fríos de España estos días. Las mínimas han caído en picado situándose por debajo de los 0 grados. Sin embargo, lo peor está por llegar, ya que en algunos puntos de la región se esperan temperaturas de incluso -5 grados.

¿Qué es la 'isla de calor' que afecta a Madrid?

Durante las últimas semanas nos hemos acostumbrado a sufrir los efectos de diferentes borrascas. La última, Claudia, la cual regó toda España de manera abundante. Sin embargo, ahora es turno de familiarizarnos con otro fenómeno que, en este caso, está afectando a zonas como Madrid.

Se trata de la 'isla de calor', la causante de las bajas temperaturas y de la sensación térmica infernal con la que la capital se despierta cada mañana. El proceso consiste en lo siguiente: noches de cielos despejados que hacen que el escaso calor del día se esfume de manera rápida. Por ello, las madrugadas y las primeras horas de la mañana del nuevo día son absolutamente heladoras.

Un descenso térmico pronunciado que ha llevado a expertos como la AEMET o portales como Meteored a lanzar varias advertencias a la población madrileña. Además, con el viento más calmado habrá inversiones térmicas, con temperaturas más bajas en fondos de valle y depresiones.

Esta situación que se ha venido produciéndose, sobre todo, desde el miércoles, se reproducirá tanto el sábado como el domingo, dejando una entrada al mes de diciembre de mucho frío. El sábado las mínimas llegarán a -1 grado en puntos como Alcalá de Henares, Aranjuez o Navalcarnero.

Sin embargo, lo peor llegará a partir del domingo, cuando puntos como Rascafría bajarán hasta los -4 grados. Y con la llegada de diciembre se produce también lo que los expertos conocen como la venida del invierno climatológico. Y es que no habrá que esperar hasta el día 21 para experimentar las sensaciones propias de esta estación.

La próxima semana arrancará este lunes 1 con mínimas de -5 en Rascafría, -4 en La Cabrera y -3 en Navalcarnero, Aranjuez, Alcalá de Henares y la capital. Y es que si hasta ahora pensábamos que había hecho frío, no será nada comparado con las próximas horas.